Autofahrer haben auch im vergangenen Jahr in Hessen viel Zeit im Stau verbracht. Dabei lag die stauträchtigste Strecke nicht im Rhein-Main-Gebiet.

Der ADAC zählte auf den Autobahnen im Bundesland insgesamt 129.556 Staukilometer, 3.171 mehr als noch im Jahr zuvor. Die Zeit, die die Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer im Stau stehen mussten, nahm jedoch um 3.821 Stunden auf insgesamt 33.744 Stunden ab, wie der Automobilclub am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Die schlimmsten Abschnitte waren die A7 zwischen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West in beiden Richtungen, die A44 Dortmund-Kassel zwischen Kreuz Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Kreuz Kassel-West sowie die A45 von Gießen nach Aschaffenburg zwischen dem Gießener Südkreuz und dem Gambacher Kreuz.

Mittwochs ist am meisten Geduld gefragt

Das Stauaufkommen in Hessen sei im Vergleich zu anderen Bundesländern moderat, obwohl es als Transitland viel Verkehr zu bewältigen habe, erklärte der ADAC. Wie schon in den Vorjahren entfielen knapp zwei Drittel aller Staus im Bundesgebiet auf Nordrhein-Westfalen (35 Prozent), Bayern (17 Prozent) und Baden-Württemberg (11 Prozent). Es folgen Niedersachsen (10 Prozent) und Hessen (8 Prozent).

Als stauträchtigster Wochentag hat der Mittwoch den Donnerstag im abgelaufenen Jahr überholt. Bundesweit gab es an diesem Tag im Schnitt 5.920 Staukilometer wöchentlich.

Auch in diesem Jahr müssten die Autofahrer sich auf Staus einstellen, denn es stünden viele Bauarbeiten an. In diesem Zusammenhang monierte der ADAC, dass auf zu vielen Baustellen die Arbeit dauerhaft ruhe. Das erhöhe nicht nur die Stauzeit, sondern auch die Unfallgefahr in diesen Bereichen. "Durch konsequentere Ausnutzung der Tageshelligkeit, regelmäßige Samstagsarbeit sowie Sonntags- und Nachtarbeit kann die Bauzeit verkürzt werden", heißt es in dem Bericht des ADAC .

Sendung: hr-iNFO, 17.1.2019, 12 Uhr