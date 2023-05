Im Tarifstreit bei den kommunalen Kliniken gibt es einen weiteren Warnstreik. Die Gewerkschaft Marburger Bund ruft Ärztinnen und Ärzte an 50 Krankenhäusern in Hessen zu einem eintägigen Ausstand auf.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft erneut zu einem ganztägigen bundesweiten Warnstreik auf. In Hessen sollen an diesem Dienstag Ärztinnen und Ärzte an 50 kommunalen Krankenhäusern die Arbeit niederlegen.

Aufgerufen sind bundesweit etwa 55.000 Ärztinnen und Ärzte, darunter ungefähr 5.000 Mediziner in Hessen. Die Streikenden werden für den gesamten Tag ausfallen, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Wie viele sich genau an dem Ausstand beteiligen, war am frühen Mittag noch nicht abzusehen.

Hintergrund des Streiks sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Schwerpunkte des Streiks sind die größten Krankenhäuser in Hessen:

Klinikum Darmstadt

Helios Dr. Horst Schmidt-Kliniken Wiesbaden

Sana Klinikum Offenbach

Klinikum Frankfurt-Höchst

Klinikum Kassel

Klinikum Fulda

Klinikum Hanau

Hochtaunus-Kliniken

Klinikum Bad Hersfeld

Krankenhaus Rüsselsheim

Den betroffenen Kliniken hat der Marburger Bund nach eigenen Angaben Notdienstvereinbarungen angeboten, um sicherzustellen, dass Notfallpatienten versorgt werden können.

Gewerkschaft fordert Inflationsausgleich und Gehaltserhöhung

Die Gewerkschaft begründete den Streik damit, dass es in den Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden bislang keinen Durchbruch gegeben habe. "Die Arbeitgeberseite scheint uns nicht ernst zu nehmen", sagte Christian Schwark, Landesvorsitzender des Marburger Bundes, laut Mitteilung vom Montag. Es habe auch in der vierten Verhandlungsrunde kein konkretes Angebot gegeben.

Der Marburger Bund fordert im Tarifstreit eine Erhöhung der Gehälter ab dem 1. Januar 2023 im Umfang der kumulierten Inflationsentwicklung seit Oktober 2021 und eine zusätzliche Erhöhung um 2,5 Prozent. Die VKA habe dagegen nur eine Einmalzahlung von 3.000 Euro als Inflationsausgleich angeboten - sowie eine lineare Erhöhung der Gehälter erst ab 2024.

Weitere Streiks seien bislang nicht geplant, sagte Maria Hummel, Sprecherin des hessischen Landesverbands des Marburger Bunds am Dienstagvormittag.

Kundgebung in Frankfurt

Für den Dienstagmittag ist eine zentrale Kundgebung auf dem Römerberg in Frankfurt geplant. Dabei sollen die Bundesvorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, sowie ihr Stellvertreter Andreas Botzlar sprechen.

Zuletzt hatte es am 30. März einen Warnstreik an kommunalen Kliniken in Hessen gegeben. Daran hatten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 5.000 Ärztinnen und Ärzte an etwa der Hälfte der 50 Krankenhäuser beteiligt.

Kommunale Kliniken Krankenhausärzte in Hessen im Warnstreik Im Tarifstreit bei den kommunalen Kliniken haben zahlreiche Ärztinnen und Ärzte die Arbeit vorübergehend niedergelegt. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich Mediziner aus der Hälfte der insgesamt 50 kommunalen Einrichtungen in Hessen. Zum Artikel

Weitere Informationen Jetzt herunterladen: Die neue hessenschau-App Bild © hessenschau.de Suche, Regenprognose, Darkmode: Wir haben unsere News-App für Hessen stark überarbeitet und verbessert. Laden Sie sich die neue hessenschau-App jetzt herunter:

Android: Google Play Store

Apple iOS: App Store

Mehr zur neuen App Ende der weiteren Informationen