Mediziner an 50 Kliniken sind am Mittwoch im Warnstreik. Bild © picture-alliance/dpa

Ärzte von 50 kommunalen Kliniken in Hessen sind am Mittwoch in einen Warnstreik getreten. Sie fordern bessere Bedingungen für den Bereitschaftsdienst. Auch in anderen Bundesländern demonstrieren Ärzte. Die zentrale Kundgebung findet am Mittag in Frankfurt statt.

In Hessen sind am Mittwoch Ärzte an rund 50 kommunalen Kliniken in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund erwartete, dass sich etwa 1.000 Mediziner aus Hessen beteiligen.

Versorgung der Patienten sichergestellt

In Hessen vom Warnstreik betroffen sind unter anderem



das Klinikum Darmstadt

das Sana Klinikum Offenbach

die Hochtaunus-Kliniken

das Klinikum Frankfurt-Höchst

das Klinikum Hanau

die Klinikum Fulda

die Klinikum Kassel

die Klinikum Bad Hersfeld

Die Versorgung der Patienten sei aber sichergestellt. Der Marburger Bund will Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen machen und hat bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen, nur in Berlin und Hamburg nicht. Eine deutschlandweite zentrale Kundgebung ist in Frankfurt am Main um 13 Uhr auf dem Römerberg geplant.

Begrenzung der Bereitschaftsdienste

Neben Ärzten würden auch Mitarbeiter aus Gesundheitsämtern zu der Kundgebung erwartet, sagte eine Gewerkschaftssprecherin. Der Marburger Bund strebt vor allem neue Voraussetzungen für die Bereitschaftsdienste an. Dabei geht es unter anderem um zwei freie Wochenenden pro Monat und klare Höchstgrenzen für die Zahl der Bereitschaftsdienste.

Sendung: hr-iNFO, 10.04.2019, 11:00 Uhr