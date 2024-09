Für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt wollen Ärzte an hessischen Kliniken heute streiken. Die Notfallversorgung der Patienten soll sichergestellt sein.

Nach Angaben der Gewerkschaft Marburger Bund sind in Hessen rund 50 kommunale Krankenhäuser an diesem Montag zum Streik aufgerufen – bundesweit seien es 60.000 Medizinerinnen und Mediziner.

Vorausgegangen waren zwei aus Sicht der Gewerkschaft erfolglose Verhandlungsrunden mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden (VKA). "Wir begegnen nur Blockaden und Hindernissen", sagte Christian Schwark, Landesverbandsvorsitzender des Marburger Bundes Hessen.

Die kommunalen Krankenhäuser ließen in den Tarifverhandlungen wertvolle Zeit verstreichen – "absichtlich, ohne dass erkennbare Fortschritte in den Verhandlungen gemacht werden", so die Einschätzung Schwarks. "Wir begegnen einer Hinhaltetaktik, die jede Form von Wertschätzung vermissen lässt."

In den Tarifverhandlungen fordert der Marburger Bund eine lineare Erhöhung der Gehälter um 8,5 Prozent bezogen auf ein Jahr. Außerdem soll es eine Reform der Schicht- und Wechselschichtarbeit geben. Die kommunalen Arbeitgeber hatten zuletzt 1,13 Prozent mehr Entgelt geboten. Ein Ärztesprecher des Marburger Bundes bezeichneten das als "respektloses" Angebot.

Oberarzt: "Extrem kräftezehrend"

Der Schichtdienst sei extrem familienunfreundlich und kräftezehrend, sagte Kolja Deicke, Oberarzt aus Kassel, dem hr. "Deshalb fordern wir, dass der Spät- und Nachtdienst besser bezahlt wird und es einen Anspruch auf Zusatzurlaub gibt, damit wir etwas mehr Zeit zum Erholen bekommen."

Besonders der Nachtdienst zehre stark an der Lebensqualität: "Wenn man morgens nach Hause kommt, versucht man in mehreren Etappen so viele Stunden wie möglich zu schlafen", so Deicke. Dabei müssten die Kinder leise sein und man werde oft durch Baustellen gestört. "Wenn man aufsteht, fühlt man sich total zermatscht im Kopf, um nachfolgend direkt wieder in den nächsten Nachtdienst zu gehen".

Zentrale Kundgebung am Montagmittag in Frankfurt

Die zentrale Kundgebung des bundesweiten Warnstreiks soll am Montag um 13 Uhr auf dem Römerberg in Frankfurt stattfinden. Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und VKA sollen am 17. und 18. September in Berlin fortgesetzt werden.

Arbeitgeber: "Streiks nicht nachvollziebar"

Die Arbeitgeber halten die Forderungen der Gewerkschaft für deutlich überzogen. "Es ist für uns schwer verständlich, dass die Ärztegewerkschaft in dieser für uns Krankenhäuser prekären Situation zu Warnstreiks aufruft", sagte VKA-Verhandlungsführer Dirk Köcher.

Die Ärzte hätten erst im April 2024 eine Anhebung ihrer Bezüge um vier Prozent erhalten. Viele kommunale Krankenhäuser befänden sich in einer finanziell prekären Situation.

Notfallversorgung sichergestellt

Der Marburger Bund Hessen hat nach eigenen Angaben den vom Streik betroffenen Krankenhäusern Notdienstvereinbarungen angeboten, um eine notfallmäßige Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen.

Die dafür notwendige Mindestausstattung im ärztlichen Dienst entspricht der personellen Besetzung, wie sie üblicherweise an Wochenenden dienstplanmäßig vorgesehen ist.