Die Schweine in dem landwirtschaftlichen Betrieb in Biebesheim am Rhein wurden getötet.

Die Schweine in dem landwirtschaftlichen Betrieb in Biebesheim am Rhein wurden getötet. Bild © Keutz TV

Erstmals ist die Afrikanische Schweinepest bei einem Hausschwein in Hessen nachgewiesen worden. Betroffen ist ein Betrieb mit neun Schweinen bei Biebesheim am Rhein. Auch im nahegelegenen Rheinland-Pfalz gibt es nun Gewissheit.

Videobeitrag Video Afrikanische Schweinepest – erstes Hausschwein in Hessen infiziert Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Bei einer Kontrolle sei in einem Betrieb in Biebesheim am Rhein (Groß-Gerau) bei einem Tier, das Krankheitssymptome aufwies, eine Blutprobe genommen worden, teilte das hessische Landwirtschaftsministerium am Montag mit.

Das Hessische Landeslabor habe den Verdacht auf Afrikanische Schweinepest (ASP) bestätigt. "Daraufhin seien die Tiere unter tierärztlicher Aufsicht getötet worden.

Schutzzone rund um Betrieb

Rund um den Betrieb wird nun nach Ministeriumsangaben eine Schutzzone in einem Radius von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone mit zehn Kilometern Radius eingerichtet. Darin ist der Handel mit Schweinen und Produkten aus Schweinefleisch sowie die Schlachtung stark eingeschränkt.

Seuche in Südhessen Landwirte leiden unter Schweinepest-Auflagen Tiere in Quarantäne, Drohnen-Überwachung und jede Menge Verwaltungsaufwand: Die in Teilen Südhessens ausgebrochene Schweinepest macht vor allem Landwirten zu schaffen. Sie versuchen trotz der Restriktionen, ihre Betriebe am Laufen zu halten. Zum Artikel

"Schlachtprodukte von dort dürfen nur noch in Deutschland vermarktet oder müssen für den Export erhitzt werden (Dosenware)", teilte das Ministerium weiter mit.

Auch Gülle, Mist und benutzte Einstreu darf nicht aus der Zone gebracht werden. Dieses Gebiet reicht auch nach Rheinland-Pfalz. In der Zone befinden sich demnach auf hessischer Seite rund 3.500 Schweine.

Erster Fall bei Wildschwein im Kreis Groß-Gerau

Der erste ASP-Fall in Hessen war Mitte Juni bei einem Wildschwein im Kreis Groß-Gerau festgestellt worden. Die Behörden richteten daraufhin eine Sperrzone ein.

Auch im Kreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz, der an den Kreis Groß-Gerau grenzt, wurde das Virus bei einem gefundenen toten Wildschwein nahe Gimbsheim nachgewiesen . Das Umweltministerium in Mainz bestätigte am Dienstagnachmittag, dass eines der zwei Wildschweine an der Afrikanischen Schweinepest erkrankt war.

Kreis Bergstraße weitet Restriktionszone aus

Der Kreis Bergstraße hat derweil die Restriktionszone ausgeweitet - und zwar auf die Jagdbezirke Wattenheim, Hofheim und Bobstadt sowie ein Teil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Bürstadt.

Innerhalb der sogenannten Restriktionszone gelten bestimmte Einschränkungen für die Öffentlichkeit, etwa eine Leinenpflicht für Hunde, aber auch für die Jagd und die Landwirtschaft. "Elektrozäune entlang des Kerngebiets sollen die Wanderung infizierter oder erkrankter Tiere nach außen verhindern", so das Ministerium.

Mehr als 7.500 Hektar seien bereits von Teams mit speziellen Kadaversuchhunden und mit Drohnen abgesucht worden. "Bislang wurden dabei 15 positive Fälle entdeckt."

Sechs bekannte Fälle in Hessen So sollen Drohnen die Schweinepest eindämmen In Hessen gibt es weitere Schweinepest-Fälle, der zuständige Minister ist alarmiert. Bei der Suche nach verendeten Tieren sollen Drohnen helfen. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat ihren Einsatz jetzt auch in Naturschutzgebieten genehmigt. Zum Artikel

Weitere Informationen Afrikanische Schweinepest - für Schweine tödlich, für Menschen ungefährlich Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine Viruserkrankung. Sie kann direkt von Tier zu Tier übertragen werden - durch den Kontakt mit Blut oder Kadavern von infizierten Tieren, aber auch indirekt durch den Menschen über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Schuhe sowie Futter.



Für Menschen und andere Tierarten ist sie nach Behördenangaben nicht ansteckend oder gefährlich. Bei Haus- und Wildschweinen ist sie dagegen unheilbar und verläuft fast immer tödlich. Eine Impfung gibt es nicht. 2020 war in Brandenburg der erste ASP-Fall bei einem Wildschwein in Deutschland bestätigt worden. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen