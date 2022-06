Das 9-Euro-Ticket gilt seit Mittwoch. Die Nachfrage ist auch in Hessen riesig. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum vergünstigten Monatsticket für Sie zusammengestellt.

Die 9-Euro-Monatskarte gilt seit Mittwoch bundesweit für drei Monate. Die Nachfrage ist groß: Allein die Deutsche Bahn hat bis Ende Mai 2,7 Millionen Stück verkauft. Wo Sie Ihr Ticket für den öffentlichen Nahverkehr kaufen können, wie lange es gilt und was Besitzerinnen und Besitzer von Monatskarten beachten müssen: hessenschau.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Die vergünstigte Monatskarte ist eine Reaktion der Bundesregierung auf die stark gestiegenen Energiepreise und soll die Bürgerinnen und Bürger finanziell entlasten. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zog diesen Vergleich: "Einen Monat Öffis fahren für weniger als vier Bratwürste."



Der Bund stellt den Ländern unter anderem 2,5 Milliarden Euro bereit, um Einnahmeausfälle der Verkehrsanbieter auszugleichen.

Vom 1. Juni bis 31. August kann die vergünstigte Monatskarte bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Zügen des Nah- und Regionalverkehrs genutzt werden. Nicht genutzt werden kann der Fernverkehr mit ICE, Intercity und Eurocity, die grünen Flixzüge und Fernbusse. Das Ticket gilt nur für die 2. Klasse.

Das 9-Euro-Ticket kann an allen Fahrkartenautomaten, Verkaufs- und Vertriebsstellen gekauft werden sowie über sämtliche Online-Angebote der Deutschen Bahn und die App "DB Navigator". Die Deutsche Bahn kündigte zudem eine bundesweite App für Android und Apple an.



Der RMV bietet das 9-Euro-Ticket an seinen Fahrkartenautomaten sowie in allen größeren RMV-Vertriebsstellen an. Der Verkauf über die RMV-App startet zum offiziellen Start des Tickets am 1. Juni.



Die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV) kündigte an, das Ticket zusätzlich zu den RMV-Verkaufsstellen in allen lokalen Buslinien durch die Busfahrerinnen und Busfahrer verkaufen zu wollen - allerdings immer nur für einen Monat, da der Halt sonst zu lange dauern würde.



Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) bietet das vergünstigte Monatsticket in allen Bussen, den Stadt- und Trambahnen sowie in Kundenzentren und Infostellen an.

Das 9-Euro-Ticket kann an allen Fahrkartenautomaten erworben werden. (Archivfoto) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Ein gekauftes Ticket gilt immer jeweils bis Ende eines Monats, also beispielsweise vom 1. Juni bis zum 30. Juni. Der Kauf ist für Interessierte aber jederzeit möglich. Es gilt dann für beliebig viele Fahrten im ausgewählten Monat im Nahverkehr. Das Ticket kann auch im Voraus für alle drei Monate gekauft werden.

Kinder unter sechs Jahren reisen kostenfrei und benötigen keine Fahrkarte, Sechs- bis 14-Jährige benötigen ein eigenes Ticket.

Nein. Das Ticket ist personalisiert und gilt nur für die Person, die es erworben hat. Es ist nicht übertragbar. Bei der Kontrolle muss daher ein Ausweisdokument gezeigt werden.

Wer eine Monatskarte, ein Semester-, Senioren- oder Jobticket besitzt oder andere Abomodelle nutzt, braucht für die bundesweite Nutzung kein zusätzliches Ticket zu erwerben und bekommt zudem zu viel gezahltes Geld automatisch zurück oder weniger abgebucht.



Wenn mit einem bestimmten Abo-Modell Vorzüge verbunden sind, etwa 1.-Klasse-Berechtigungen, bleiben diese prinzipiell auch mit dem 9-Euro-Ticket bestehen. Allerdings gelten sie dann nicht bundesweit, sondern weiterhin nur im gewohnten Geltungsbereich.

Das 9-Euro-Ticket verfällt mit Monatsablauf und wird nicht automatisch verlängert. Bei bereits bestehenden Abos gelten ab dem 1. September wieder die gewohnten Konditionen.

Für bestehende Tickets gelten die gewohnten Mitnahmeregeln sowie die Regelungen des jeweiligen Tarifgebiets.

Die Fahrradmitnahme ist nicht generell enthalten, dazu gelten die kostenpflichtigen Mitnahmeregelungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde.



Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass die Züge von Juni bis August sehr voll werden könnten. Die Mitnahme eines Fahrrads könne daher nicht garantiert werden.

Da das Ticket in die Ferienzeit fällt, könnten viele Menschen es für Ausflüge nutzen - und dadurch für übervolle Busse und Bahnen sorgen. Der RMV kündigte deswegen an, zusätzlich zu den im Sommer extra angebotenen Freizeitlinien und Zusatzfahrten die Kapazitäten auf zahlreichen S- und Regionalzuglinien nochmals auszuweiten.



Bundesweit sollen laut Bahn mehr als 50 zusätzliche Züge eingesetzt werden. Es gebe bundesweit rund 250 zusätzliche Fahrten und ein zusätzliches Angebot von 60.000 Sitzplätzen in Regional- und S-Bahnen, teilte der Vorstandsvorsitzende von DB Regio, Jörg Sandvoß, mit.