Piloten und Flugbegleiter der Billig-Airline Ryanair sind am Freitagmorgen in einen Streik getreten. Das Unternehmen sprach davon, dass an dem Tag europaweit etwa 250 der rund 2.400 Verbindungen ausfallen - nachdem es am Donnerstag noch von weniger als 100 Flügen berichtete, die wohl annulliert werden müssen.

Doch auch die Zahl von 250 Streichungen halten die Gewerkschaften Verdi und Vereinigung Cockpit (VC) für noch zu niedrig. Licht ins Dunkel zu bringen, erwies sich als schwierig, weil Ryanair anders als andere Fluggesellschaften keine Listen mit den gestrichenen Flügen veröffentlicht.

Nach Angaben des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport fallen dort am Freitag 22 von 44 planmäßigen Ryanair-Flügen aus. Nach Angaben von Verdi sind dort rund 200 Flugbegleiter zu einer Kundgebung zusammengekommen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Ryanair "enttäuscht" von Pilotengewerkschaft

Die Ryanair-Piloten drohen dem irischen Billigflieger mit einem anhaltenden Arbeitskampf. "Solange das Unternehmen nicht zumindest mit uns in einen Schlichtungsprozess geht, wird es auch weitere Streiks geben", sagte VC-Tarifexperte Ingolf Schumacher am Freitag am Frankfurter Flughafen. "Wenn es sein muss, dann muss es weitere Streiks geben." Die Piloten hätten keine andere Lösung. "Wir wollen den Wandel des Unternehmens." Der aktuelle Streik soll bis 2.59 Uhr in der Nacht zu Samstag dauern.

Neben den Ryanair-Piloten aus Deutschland streikt derzeit auch das Kabinenpersonal in sechs Ländern. Der Billigflieger rechnet damit, dass europaweit rund 250 von 2.400 Flügen ausfallen.

Die Ryanair-Manager betonten, man sei von der Beteiligung der VC am Streik überrascht und enttäuscht. Noch am Dienstag habe man in den Verhandlungen große Fortschritte gemacht und etwa akzeptiert, einen deutschen Staatsbürger als Schlichter zu berufen. Ryanair drückt nach eigenen Angaben aufs Tempo. Die Schlichtung könne in fünf bis sechs Wochen abgeschlossen sein, sodass man bis Jahresende Mantel- und Gehaltstarifverträge abschließen könne, sagte Ryanair-Organisationschef Peter Bellew.

Gespräche mit mehreren Gewerkschaften in Europa

Ryanair sieht sich seit Jahresbeginn wiederholten und teils koordinierten Streiks von Piloten und Flugbegleitern in mehreren europäischen Ländern ausgesetzt. Die Gewerkschaften kritisieren vor allem die Arbeitsbedingungen bei dem Billigflieger.

