Am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch und Donnerstag Verdi ruft erneut zu Kita-Streiks auf

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Sozial- und Erziehungsdienste erneut zu Warnstreiks aufgerufen.

In Städten wie Rüsselsheim, Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt und Marburg sollen am Mittwoch und Donnerstag jeweils eintägige Arbeitsniederlegungen stattfinden, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte.

Verdi fordert für die Beschäftigten in den Kitas und Betreuungseinrichtungen unter anderem mehr Geld, Zeit für pädagogische Arbeit durch Vor- und Nachbereitungszeiten sowie Zeit für die Begleitung von Praktikanten.