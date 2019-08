Der Offenbacher Fernbuspionier DeinBus steht vor einer ungewissen Zukunft.

Wie nun bekannt wurde, hat die DeinBus Verkehrs-GmbH bereits am 12.August abermals Insolvenz angemeldet. Bis Ende Oktober solle entschieden werden, wie es mit der Firma weitergehe, sagte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters am Freitag. DeinBus mit 56 Mitarbeitern betreibt Strecken unter anderem in der Wetterau und im Main-Kinzig-Kreis, und im Fernverkehr. 2014 hatte DeinBus wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit erstmals Insolvenz beantragt.