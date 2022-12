Die Angebotsmieten in Hessen sind einer neuen Analyse zufolge zuletzt weniger stark gestiegen als im Bundesschnitt.

Im dritten Quartal kletterten sie im Mittel um 4,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum, zeigen Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Der Bundesschnitt lag demnach bei plus 5,8 Prozent. Die Angebotsmieten bewegten sich etwa im Schnitt des dritten Quartals über die vergangenen drei Jahre (plus 4,2 Prozent). In Frankfurt stiegen die Angebotsmieten im dritten Quartal um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal - das geringste Plus unter den großen Metropolen.