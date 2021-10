Anpassung an den Klimawandel – was das Label Klima-Kommune wert ist

316 der hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise tragen ein stolzes Prädikat: Sie nennen sich „Klima-Kommune“. Gemeint damit ist, dass sich diese Kommunen auf die Veränderungen des Klimawandels einstellen. Eine ganze Batterie an Maßnahmen trägt etwa zu einem verminderten CO2-Ausstoß bei oder bereitet einen Ort auf Starkregenereignisse vor. Doch wie weit sind die Kommunen in Hessen? Und was ist die Bezeichnung „Klima-Kommune“ wirklich wert?