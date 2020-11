Arbeiten am Darmstädter Kreuz

Verkehr Arbeiten am Darmstädter Kreuz

Autofahrer in Darmstadt müssen sich ab dem kommenden Wochenende wegen umfassender Neuarbeiten an der Querung von A5 und A67 am Darmstädter Kreuz auf Behinderungen einstellen.

Voraussichtlich ab dem 4. Dezember werden die Nordrampe und Teile der Brücke abgerissen, wie das Verkehrsministerium am Montag mitteilte. Bis Ende 2023 soll die komplette Brückenquerung erneuert werden.