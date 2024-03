Stillstand am Dienstag Streiks bei GDL und Lufthansa bremsen Reisende aus

Am Frankfurter Flughafen hat das Kabinenpersonal der Lufthansa die Arbeit niedergelegt, gleichzeitig stehen wegen des nächsten GDL-Streiks die Züge still: Am Dienstag geht in Hessen nicht viel voran.