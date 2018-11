Die Arbeitslosigkeit in Hessen ist im November weiter zurückgegangen. Die Unternehmen stellen verstärkt ein, weil die Wirtschaft brummt. Das dürfte auch im kommenden Jahr so bleiben, sagen Experten.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hessen im November weiter gesunken. Zum Stichtag waren 144.089 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, rund 12.000 weniger als ein Jahr zuvor und rund 3.000 weniger als im Oktober, wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von zwei Prozent. Damit sank die Arbeitslosenquote im November auf 4,3 Prozent und ist damit die niedrigste Novemberquote seit 1980.

Schon im vergangenen Monat lag die Arbeitslosenquote mit 4,4 Prozent unter dem Bundesschnitt, für Hessen war es sogar der beste Oktober seit 1992. Der weitere Rückgang lasse sich darauf zurückführen, dass es in der hessischen Wirtschaft immer noch sehr gut laufe, sagte eine Sprecherin der Regionaldirektion Hessen.

Mehr Flüchtlinge in Beschäftigung

Die Unternehmen hielten nach wie vor an ihren Arbeitskräften fest und seien auch bereit, verstärkt einzustellen. "Wir schaffen es aufgrund des Bedarfs an Fachkräften, dass es auch gelingt, mehr Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt zu integrieren", konstatierte die Sprecherin.

Der November gehöre außerdem aufgrund des meist noch relativ milden Wetters schon seit Jahren nicht mehr zu den klassischen Wintermonaten wie Dezember und Januar, in denen die Arbeitslosigkeit saisonbedingt zunehme. So könnten im November in der Regel noch in den Außenberufen wie auf dem Bau oder in der Landwirtschaft Menschen beschäftigt werden.

Gute Aussichten für 2019

Der rasante Aufschwung auf dem hessischen Arbeitsmarkt wird sich nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im nächsten Jahr fortsetzen. "Für 2019 zeichnet sich eine weiter ansteigende und somit positive Beschäftigungslage ab", teilte das IAB am Donnerstag mit.

Dank der starken Konjunktur und dem stetigen Zuwachs der Erwerbstätigen werde die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr im Schnitt auf 142.400 Menschen sinken, erklärte die zur Arbeitsagentur gehörende Einrichtung in Frankfurt. Das sei nochmals ein Rückgang von 7,5 Prozent gemessen an 2018.

120.000 Arbeitskräfte fehlen

Damit würde die niedrigste Arbeitslosigkeit in Hessen seit über einem Vierteljahrhundert erreicht: Zuletzt war sie 1992 geringer. Zugleich soll die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung landesweit von rund 2,59 Millionen auf rund 2,64 Millionen Menschen steigen.

Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) warnte daher erneut vor Fachkräftemangel. Es fehlten derzeit 120.000 Arbeitskräfte, erklärte sie. "Weil viele Jobs nicht besetzt werden können, verlieren wir in Hessen eine Wertschöpfung von rund 2,5 Milliarden Euro im Jahr". Noch mehr Frauen, Ältere und Menschen mit Migrationshintergrund müssten in Arbeit gebracht werden, sagte Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert.

Trotz der guten Arbeitsmarktzahlen dürfe man die Herausforderungen der Digitalisierung nicht unterschätzen, warnte hingegen Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen. Nur die Hälfte der hessischen Betriebe biete ihren Mitarbeitern die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten. "Die Quote ist nicht nur schlecht, sondern sogar rückläufig", so Rudolph.