In Hessen sind die Arbeitslosenzahlen im Dezember zwar wieder leicht nach oben gegangen. Was 2018 insgesamt angeht, gab es allerdings so wenige Arbeitslose wie seit 26 Jahren nicht mehr.

Der Arbeitsmarkt in Hessen hat sich im vergangenen Jahr positiv entwickelt. Insgesamt war die Arbeitslosigkeit so niedrig wie seit 1992 nicht mehr. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Frankfurt mitteilte, waren im Jahresdurchschnitt 154.340 Menschen ohne Job.

Keine Anzeichen für einen Einbruch der Konjunktur

"Auch für 2019 rechnen wir mit einem weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit", sagte der Leiter der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin. Es gebe im Moment keine Anzeichen dafür, dass die stabile Konjunkturentwicklung in Hessen in absehbarer Zeit einbrechen könnte. Rückläufig seien bisher nur die Stellenzugänge. Seit August 2018 meldeten die Arbeitgeber im Schnitt knapp neun Prozent weniger Stellen.

Im Dezember 2018 waren in Hessen 144.774 Menschen arbeitslos gemeldet - das sind etwas mehr als noch im November, aber weniger als im Dezember vor einem Jahr. Damals lag die Arbeitslosenquote noch bei 4,7 Prozent. Im Dezember 2018 betrug sie wie im Vormonat 4,3 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Fulda am geringsten, in Offenbach am höchsten

14 hessische Kreise liegen mit ihrer Arbeitslosenquote aktuell immer noch unter vier Prozent. Die Spitzenposition im Ranking behauptet weiter der Landkreis Fulda - mit einer Quote von 2,6 Prozent. Die höchste Arbeitslosenrate gibt es mit 8,9 Prozent in Offenbach.