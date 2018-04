Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im April erneut leicht gesunken. Gründe sind das bessere Wetter und die Folgen des demografischen Wandels.

Die Zahl der Arbeitslosen sank von März auf April um 3.137 auf 157.860 Menschen, wie die Regionaldirektion Hessen der Agentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,7 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als im Monat zuvor.

55.000 offene Stellen

Der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Frank Martin, begründete die Entwicklung mit den jahreszeitlich besseren Bedingungen für Bau und Landschaftsbau. Zudem suchten Unternehmen wegen des demografischen Wandels verstärkt Fachkräfte.

In Hessen seien 55.072 Stellen offen, 8,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Am häufigsten wurden weiterhin Mitarbeiter in den Bereichen Lagerwirtschaft, Verkauf, Altenpflege, Büro und Sekretariat sowie Berufskraftfahrer gesucht.

Insgesamt sei die Situation auf dem hessischen Arbeitsmarkt sehr gut und stabil, sagte Martin. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse um 2,7 Prozent gewachsen, das bedeute fast 70.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

Sendung: hr-iNFO, 27.04.2018, 10.00 Uhr