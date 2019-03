Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im Februar leicht gesunken, die Arbeitslosenquote bleibt bei 4,6 Prozent. Weil Unternehmen weiter Fachkräfte suchen, profitieren zunehmend auch Langzeitarbeitslose.

Die Zahl der Arbeitslosen lag Ende Februar bei 155.679. Das waren 1.186 weniger als im Januar, wie die hessische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das war die niedrigste Zahl in einem Februar seit 1981 und entsprach einer unveränderten Quote von 4,6 Prozent.

Langzeitarbeitslosigkeit sinkt deutlich

"Wir haben einen anhaltenden Trend seit Jahren zu verzeichnen, dass die Arbeitslosigkeit immer weiter zurückgeht - wenn auch jeden Monat nur leicht", sagte der Chef der Regionaldirektion, Frank Martin, dem hr. Davon profitierten auch Langzeitarbeitslose.

"Der Arbeitsmarkt ist zurzeit so gut, dass auch Langzeitarbeitslose eine Chance bekommen", sagte Martin. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Langzeitarbeitslosigkeit um 13,1 Prozent zurückgegangen. Weil viele Unternehmen Probleme hätten, Fachkräfte zu finden, gäben sie nun auch Menschen eine Chance, die sie unter anderen Bedingungen nicht eingestellt hätten.

Fachkräfte-Mangel vor allem im Norden Hessens

In einigen Branchen sei der Bewerbermarkt fast leergefegt, hatte die Regionaldirektion bereits im Januar mitgeteilt. Neben den bereits bekannten Mangelberufen in der Pflege und in technischen Berufsfeldern seien handwerkliche Bauberufe wie beispielsweise Fliesenleger oder Parkettverleger schwer zu finden. Auch mangele es an Berufskraftfahrern.

Der Mangel an Fachkräften zeigt sich laut Agentur für Arbeit besonders in den ländlichen Regionen. Dort werde die Bevölkerung älter und wandere ab. Das treffe in Hessen vor allem den Norden wie den Landkreis Waldeck-Frankenberg und den Werra-Meißner-Kreis.

Sendung: hr-iNFO, 01.03.2019, 10.00 Uhr