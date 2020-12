Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Trotz der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosigkeit in Hessen im November etwas gesunken. Wie die Krise schadet, zeigt aber ein Vergleich mit dem vergangenen Jahr.

In Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen im November leicht gesunken. Sie nahm gegenüber Oktober um knapp 6.000 auf rund 188.000 ab, wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank damit im Vergleich zum Vormonat Oktober von 5,6 auf 5,5 Prozent.

Dieser Rückgang sei typisch für einen November, sagte Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen: Draußen auf dem Bau könne noch gearbeitet werden und im Einzelhandel werde Personal für das Weihnachtsgeschäft eingestellt.

Allerdings schlägt sich die Pandemie sehr wohl deutlich auf dem Arbeitsmarkt nieder, wie der Vergleich mit dem November 2019 zeigt. Die aktuelle Arbeitslosenquote ist spürbar höher: Damals waren es noch 4,2 statt 5,5 Prozent.

Kaum Entlassungen in Gastronomie

Derzeit trifft die Arbeitslosigkeit laut Arbeitsagentur vor allem Mitarbeiter mit befristeten Verträgen. Wenn diese Verträge auslaufen, werden sie in der Krise oft nicht verlängert. Das gilt besonders in der Automobil- und der Luftfahrtindustrie, die von der Pandemie besonders betroffen sind.

Demgegenüber griffen in diesem Monat in den Hotels und Gaststätten sowie im Handel die staatlichen Hilfen während des Teil-Lockdowns. Trotz der Corona-Krise wurde hier kaum Personal entlassen, anders als im Transport und in der Logistik.

