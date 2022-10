Arztpraxen bleiben am Mittwoch wegen Protestaktion geschlossen

Geplante Sparmaßnahmen Arztpraxen bleiben am Mittwoch wegen Protestaktion geschlossen

Wegen einer Protestaktion bleiben am Mittwoch viele Arztpraxen in Hessen geschlossen. Die Ärzte protestieren gegen geplante Sparmaßnahmen.

Audiobeitrag Audio Ärztekammern rufen zum Protest auf Audio Ein Mann reicht in einer Arztpraxis seine Versichertenkarte über den Tresen. (picture alliance / Klaus Rose) Bild © picture alliance / Klaus Rose Ende des Audiobeitrags

"Jetzt reicht's - wir sind es leid!", schreibt der Hausärzteverband Hessen (HZV) auf seiner Homepage - und ruft Haus- und Facharztpraxen dazu auf, an diesem Mittwoch und am letzten Mittwoch im November geschlossen zu bleiben. Grund für die bundesweite Protestaktion sei der derzeitige Kurs der Bundesregierung und der Krankenkassen, ergänzte die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) am Freitag.

"Das Anliegen ist, Politik und Krankenkassen zu signalisieren, dass es so nicht weitergeht. Zu viel läuft gegen die ambulante Versorgung", sagte Karl Matthias Roth, Sprecher der KVH. Die Forderung des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) nach einer festzuschreibenden Nullrunde für die nächsten Jahre im ärztlichen Honorarsystem habe den "Bogen endgültig überspannt", heißt es in der Mitteilung des HZV.

"Extreme Selbstausbeutung"

Zudem kritisieren die Ärzte die geplante Streichung der Neupatientenregelung, die bisher finanzielle Anreize für niedergelassene Ärzte geschaffen hatte, neue Patienten aufzunehmen. Die Streichung würde für Ärzte deutschlandweit zu Gewinneinbußen über rund 400 Millionen Euro führen. "Allein um unser Einkommen beizubehalten, wurden wir gezwungen, unsere sowieso schon extreme Selbstausbeutung immer weiter zu steigern – und dies in einer Zeit, in der uns die Pandemie schon bis zur absoluten Belastungsgrenze gefordert hat", schreibt der Hausärzteverband.

Man habe keine Informationen darüber, wie viele Praxen sich tatsächlich an dem Protest beteiligen werden, sagte der Sprecher der KVH. Die Verbände raten Patientinnen und Patienten, sich vor einem Arztbesuch zu informieren. Im akuten Krankheitsfall stünden notfallversorgende Einrichtungen zur Verfügung.