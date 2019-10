Auch in Hessen verkauft

Aldi, Lidl, Edeka und Co – viele Discounter und Supermärkte sind betroffen: Am Freitag ist eine große Rückrufaktion für H-Milch auch in Hessen angelaufen. Einzelne Produkte sind offenbar mit Bakterien belastet.

Die Deutsche Milchkontor DMK und Fude + Serrahn, ein großer Hersteller verschiedener Milchprodukte mit Produktionsstandorten in Berlin, Erfurt und Gransee, haben einen großflächigen Rückruf von frischer fettarmer Milch in Supermärkten und Discountern gestartet.

Bei Routinekontrollen sei festgestellt worden, dass "einzelne Artikel" mit dem Bakterium Aeromonas hydrophila/caviae verunreinigt waren, teilten die Unternehmen in der Nacht zu Freitag in Bremen mit. Dies könne zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Durchfall, Magen-Darm-Grippe oder Hauterkrankungen führen.

Alle gängigen Discounter sind betroffen

Betroffen sind auch in Hessen Eigenmarken von Ketten wie Aldi, Lidl, Edeka und Rewe. Die fraglichen Packungen tragen das Kennzeichen "DE NW 508" und Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen dem 10. und dem 20. Oktober 2019.

Konkret geht es um die Marken Aro-Milch von Metro, Milsani von Aldi Nord, Milfina von Aldi Süd, K-Classic von Kaufland, Milbona von Lidl, Tip und Hofgut von Bartels-Langness, Gut und Günstig von Edeka, Gutes Land von Netto, Ja von Rewe und Tip von Real. Wie es zu der Verunreinigung kam, ist derzeit noch unklar.

Sendung: hr-INFO, 11.10.2019, 9.00 Uhr