Aus Protest gegen die Luftverschmutzung in Frankfurt wollen Umweltschutzgruppen am Nachmittag eine wichtige Verkehrsstraße in Frankfurt blockieren. Unterstützt werden sie dabei von Fridays for Future-Aktivisten.

In der Frankfurter Innenstadt dürfte es am Nachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Unter dem Motto "Lasst Frankfurt aufatmen" will das Bündnis NixNOx gegen die nach eigenen Angaben gesetzeswidrig hohe Luftverschmutzung in der Stadt demonstrieren. Erwartet werden rund 200 Aktivisten.

NixNOx ist eine Vereinigung lokaler Umweltschutzgruppen, zu der auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) gehört. Der Name der Vereinigung bezieht sich auf die chemische Formel für Stickstoffdioxid (NO2).

Ab 16 Uhr ist eine Blockade des Autoverkehrs zwischen Friedberger Platz und Matthias-Beltz-Platz geplant. An der Friedberger Landstraße 84, nahe des Friedberger Platzes, befindet sich eine Messstation, die den Stickstoffdioxid-Gehalt der Luft misst. Während der zweistündigen Blockade soll auf einer Groß-Projektion die Veränderung der Luftgüte gezeigt werden.

Auch Bus- und Straßenbahnverkehr betroffen

Die Aktion wird auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr haben. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) kündigte an, dass die Straßenbahnlinien 12 und 18 sowie die Buslinie 30 den gesperrten Bereich rund um den Friedberger Platz umfahren werden. Die betroffenen Straßenbahnen fahren demzufolge ab 16 Uhr für geplant eine halbe Stunde über Zoo und Wittelsbacher Allee.

Die Buslinie 30 wird die Sperrung von 16 bis 18 Uhr zwischen Konstablerwache und Nibelungenplatz über die Eckenheimer Landstraße umfahren. Alternativ könne man auch auf die U-Bahn-Linien U4 und U5 ausweichen, teilte die VGF mit.

Bereits ab 14 Uhr wollen sich am Nibelungenplatz Klimaaktivisten der Fridays for Future-Bewegung treffen. Erwartet werden rund 80 Aktivisten, die ab 14.30 Uhr durch das Nordend in Richtung Friedberger Platz laufen wollen, um die Blockade zu unterstützen. Die Polizei sperrt den Bereich um den Demonstrationszug weiträumig ab. Hierdurch wird es in weiten Teilen des Nordends zu Behinderungen kommen.

"Synonym für Luftverschmutzung"

Die Aktivisten sehen in der Friedberger Landstraße nach eigenen Angaben ein "Synonym" für schlechte Luft durch den motorisierten Verkehr. Es handele sich um eine der am stärksten belasteten Straßen in Deutschland, so der VCD.

Das Bündnis fordert vom Land und der Stadt Frankfurt, die Gesundheit der Menschen in den Vordergrund ihres Handelns zu rücken und einen wirksamen Luftreinhalteplan vorzulegen.

Sendung: hr-iNFO, 31.01.2020, 12 Uhr