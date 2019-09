Die Insolvenz des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook droht auch die deutschen Tochterfirmen mitzureißen. Nach der Fluggesellschaft Condor hat nun auch Thomas Cook Deutschland einen Überbrückungskredit beantragt. Deutsche Thomas-Cook-Kunden können bis mindestens Donnerstag ihre Reisen nicht antreten.

Eine Sprecherin der Thomas Cook GmbH in Oberursel (Hochtaunus) sagte dem hr am Dienstag, dass das Unternehmen bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit beantragt habe. Das Tochterunternehmen Condor hatte bereits am Montag mitgeteilt, dass es solch einen Antrag gestellt habe.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) kündigte eine Entscheidung für Condor "in den nächsten Tagen" an. Die hessische Landesregierung stellte Unterstützung ist Aussicht.

Höhe des Antrags nicht bekannt

Über die Höhe Thomas-Cook-Antrags war zunächst nichts bekannt. Bei Condor soll es um 200 Millionen Euro gehen.

Thomas Cook Deutschland hatte nach der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns am Montag auf Notgeschäftsführung umgestellt. Die deutsche Geschäftsführung kündigte intensive Gespräche an - "mit möglichen Kapitalgebern und allen zuständigen Gremien auf Regierungsebene in Berlin und Wiesbaden, um eine Fortführung der Thomas Cook GmbH zu ermöglichen".

Bei einem Scheitern sehe man sich gezwungen, für die Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, die Bucher Reisen & Öger Tours GmbH und möglicherweise auch weitere Gesellschaften einen Insolvenzantrag zu stellen.

Deutsche Thomas-Cook-Kunden können bis Donnerstag nicht reisen

Die deutschen Thomas-Cook-Kunden haben seit Dienstag die Gewissheit, dass sie ihre gebuchten Reisen auch am Mittwoch und Donnerstag nicht antreten können. Eine Sprecherin der Thomas Cook GmbH in Oberursel (Hochtaunus) sagte am Dienstag auf Anfrage, sie würden weder von der jeweiligen Airline noch vom gebuchten Hotel als Gast akzeptiert. Nach Hause fliegen können Pauschalreisegäste nach Angaben von Fluggesellschaften wie geplant.

Wie es am Freitag und darüber hinaus weitergeht, darüber will das Unternehmen nach Aussage der Sprecherin so bald wie möglich informieren. Am Freitag beginnen in Hessen und Rheinland-Pfalz die Herbstferien.

"Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um den Fortbestand unseres Unternehmens zu sichern", ließ sich Geschäftsführerin Stefanie Berk in einer Mitteilung zitieren: "Das sind wir unseren treuen Gästen, langjährigen Geschäftspartnern und engagierten Mitarbeitern schuldig." Bereits am Montag und Dienstag konnten Kunden, die mit der deutschen Thomas Cook gebucht hatten, nicht zu ihrem Urlaubsziel starten. Der Verkauf von neuen Reisen bleibt gestoppt.

Condor lässt Thomas-Cook-Bucher nur noch zurückfliegen

Der Ferienflieger Condor hatte kurz nach Bekanntwerden der Insolvenzpläne versichert, dass der Flugbetrieb weitergehe.

Am Montag wurde bekannt, dass Urlauber, die über Thomas Cook gebucht haben, aus "rechtlichen Gründen" nicht mehr an ihr Reiseziel gebracht würden. Thomas-Cook-Urlauber, die planmäßig nach Hause fliegen wollen, seien nicht betroffen. Sie würden von Condor befördert.

Reisen nicht mehr gewährleistet

Der britische Touristikkonzern Thomas Cook hatte am Montag Insolvenz angemeldet, alle Flüge gestrichen und die Geschäfte eingestellt. Insgesamt waren nach Unternehmensangaben zu dem Zeitpunkt 600.000 Touristen mit dem zweitgrößten Reisekonzern Europas unterwegs.

Großbritannien hatte am Montag bereits 14.700 gestrandete Urlauber zurückgeholt. In den kommenden 13 Tagen sollten weitere 135.300 britische Touristen in ihre Heimat zurückgeflogen werden. Für Dienstag seien 74 Flüge angesetzt, um 16.500 Urlauber zurückzufliegen.

Weitere Informationen Thomas Cook will Betroffene kontaktieren Für Kunden von Thomas Cook gab es seit Montag nur spärliche Informationen: Auf der Unternehmensseite hieß es, Reisende, die bis Donnerstag gebucht haben, würden kontaktiert. Von Versuchen, das Call Center zu erreichen, sollten die Kunden absehen. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 24.09.2019, 16.00 Uhr