Auf diesen Linien fahren am Freitag keine Busse

Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer privater Unternehmen in ganz Hessen zum Warnstreik aufgerufen. Hier die Liste der betroffenen Linien.

Behinderungen im Busverkehr sind am Freitag programmiert: 95 Prozent der Fahrer privater Busunternehmen wollen ganztägig streiken, wie Verdi-Sprecherin Ute Fritzl dem hr sagte.

Betroffen sind demnach Betriebe in ganz Hessen - vom Kreis Kassel, Melsungen, Rotenburg, Korbach, Homberg/Efze, Gudensberg über Gießen und Fulda, Gelnhausen, Erlensee, Hanau, Maintal, Offenbach, Bad Vilbel, Hofheim, Frankfurt und Darmstadt. Dort wird es den ganzen Tag über Ausfälle und Totalausfälle im Busverkehr geben. Weitgehend ohne Probleme sollte der Busverkehr in der Stadt Kassel, in Wiesbaden und Marburg funktionieren.

Nach Angaben des Rhein-Main-Verbunds (RMV) und des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) sind im Einzelnen die folgenden Linien betroffen, sofern die Gewerkschaft Verdi ihre Streikpläne übermittelte.

Stadtbus Bad Hersfeld

Buslinie Schenklengsfeld-Heringen

alle Stadtbuslinien in Darmstadt

HEAG mobiBus AIR, F, FU, H, K, KU, L, N, NE, O, R, WE1, WE2, WE3, WE4

Buslinien der DB Regio Bus 672, 673, 674, 679, X74, X78 - hier höchstens einzelne Fahrten

noch keine Informationen zu Buslinien der BRH viaBus 662, 751, n71

alle 64 Frankfurter Buslinien

voraussichtlich auch die Busse des Nachtverkehrs

regionale Buslinie X17

Busse des Schienenersatzverkehrs für die U-Bahn-Linie U3 und die Straßenbahnlinien 14 und 16 mit geringen Einschränkungen

Klein- und Midibus-Linien 35, 45, 47, 48, 57, 81, 82

keine konkreten Angaben der RhönEnergie Bus GmbH, jedoch sollten sich Fahrgäste auf spürbare Einschränkungen einstellen

Stadtwerke Gießen warnen vor Einschränkungen auf den MitBus-Linien 1, 2, 3/13, 5/15, 7, 10, 12, 800, 801, 802

Linien 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 87 der Firma Sippel

Stadtbuslinien in Bad Homburg ganz oder teilweise betroffen

alle Stadtbusse und Schulfahrten in Oberursel

Buslinien in Niestetal, Staufenberg, Lohfelden, Söhrewald, Baunatal, Schauenburg sowie im Wolfhager Land ganz oder teilweise betroffen

Buslinien MKK-61, MKK-62, MKK-63, MKK-64, MKK-65, MKK-69, MKK-71, MKK-72, MKK-73, MKK-74, MKK-76, MKK-80, MKK-81, MKK-82, MKK-83 des Regionalverkehrs Main-Kinzig

Buslinien MKK-22, MKK-23, MKK-24, MKK-25 des Stadtverkehrs Maintal

Buslinien MKK-90, MKK-91, MKK-92, MKK-93, MKK-94, MKK-95, MKK-96, MKK-97, MKK-98, MKK-99 der Rhön Energie/Verkehrsgesellschaft Fulda voraussichtlich ganz oder teilweise

voraussichtlich die Stadtbuslinien 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 der Hanauer Straßenbahn GmbH sowie die Schulbusse

regionale Buslinie X17

bei den Linien 262 und X26 nur einzelne Fahrten

transdev-Linien 263, 803, 804, 805, 811, 814, 815, 816, 826

BVH-Linien 252, 810, 810A, 812, 813

zum Streik aufgerufen sind die Busfahrer der Firma Sippel

alle neun Stadtbuslinien in Offenbach 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 120

alle Schulbusse in Offenbach

regionale Buslinie X17 im Kreis Offenbach

Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) rechnet mit Fahrtausfällen auf den Buslinien FB-40, FB-41, FB-42, FB-43, FB-44, FB-45 im Bereich Altenstadt/Büdingen

Stadtwerke Bad Vilbel gehen von Warnstreiks auf den Linien S60, S64, 60, 61, 62, 63, 64

Diese Liste wird gegebenenfalls aktualisiert.