Das Volkswagenwerk Kassel am Standort Baunatal (Kassel) ist das zweitgrößte Werk in Deutschland und zugleich der größte Arbeitgeber in Nordhessen. In dem Komponentenwerk werden keine Fahrzeuge gefertigt. Hier ist man auf die Herstellung von elektrischen Antrieben, Getrieben, warmumgeformten Karosserieteilen und Abgasanlagen spezialisiert.

Außerdem befindet sich hier Europas größte Leichtmetall-Gießerei. Hier werden unter anderem Getriebegehäuseteile aus Aluminium sowie große Strukturteile für Fahrzeugkarosserien hergestellt. Am Standort arbeiten etwa 17.000 Beschäftigte, davon 15.500 Festangestellte, 400 Befristete und 1.600 Leiharbeiter.