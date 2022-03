Aufruf zu Warnstreik in städtischen Kitas

An städtischen Kitas in Frankfurt und Wiesbaden könnte der Betrieb am Donnerstag eingeschränkt sein.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat ihre Mitglieder für diesen Tag zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden.