Durch die Aufstockung von Gebäuden könnten nach Einschätzung des Immobilienbesitzerverbands Haus & Grund Hessen allein im Rhein-Main-Gebiet 250.000 neue Wohnungen entstehen.

So spare man am Flächenverbrauch und teuren Entschließungsarbeiten, sagte ein Sprecher am Mittwoch.