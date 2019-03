Brillencheck oder Bindehautentzündung - einen Termin für eine Untersuchung beim Augenarzt zu bekommen, ist in Darmstadt besonders schwierig. Privatpatienten haben diese Probleme aber deutlich seltener.

Von ihrer ersten Augenärztin in Darmstadt ist Sabine R. (Name von der Redaktion geändert) vor gut einem Jahr quasi vor die Tür gesetzt worden – mit der Begründung, künftig würden dort nur noch Privatpatienten behandelt. Anfang Februar kam dann die nächste schlechte Nachricht: Auch die neue Ärztin, bei der Sabine R. danach Patientin wurde, gibt ihre Praxis in Darmstadt auf, aus Altersgründen. Tageweise würde zwar noch weiter behandelt, allerdings nur noch für Privatpatienten.

Sabine R. hat nach eigenen Angaben große Mühe, vor Ort einen neuen Augenarzt zu finden, ähnlich gehe es vielen Bekannten von ihr. "Mein Mann hatte eine größere Entzündung am Auge und brauchte eine Nachbehandlung, aber es war absolut keine Chance in Darmstadt bei einem Augenarzt dranzukommen für eine Nachsorge", schildert eine andere Betroffene, die ihren Namen auch nicht nennen möchte. Sie hat Bedenken, dann noch schlechter an Termine bei Ärzten zu kommen.

KV bestätigt schwierige Lage in Darmstadt

Bei der Terminservicestelle, die Akut-Termine vergibt, ist das Problem in Darmstadt bekannt. Die Mitarbeiter schicken Patienten nach eigenen Angaben häufig raus aus Darmstadt zu Ärzten im Umkreis. 20 Kilometer Anfahrt kämen da häufiger vor. Eine regelmäßige Betreuung etwa für Kinder, die eine Brille tragen, sei damit aber nicht abgedeckt.

Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung kennt das Problem. "Auch wir nehmen wahr, dass es schwierig ist, in Darmstadt einen Augenarzttermin zu bekommen", schreibt Petra Bendrich von der KV Hessen in einer Stellungnahme. "Die dort ansässigen Praxen sind alle sehr gut nachgefragt."

Tatsächlich gibt es in Darmstadt eine Überversorgung

Derzeit arbeiten 18 Augenärzte in neun Praxen in Darmstadt. Damit gibt es mit einer Versorgungsquote von knapp 139 Prozent nach reiner Zahlenlage sogar eine Überversorgung mit dieser Facharztgruppe. Doch wie kommt diese Diskrepanz zwischen der Versorgungsquote und der tatsächlichen Versorgung der Patienten zustande? Nach Angaben der KV werde bei der Zählung keine Unterscheidung gemacht, ob Augenärzte einen normalen Praxisbetrieb durchführen oder nur operieren. Die reinen Operationsärzte würden aber in die Versorgungsquote eingerechnet. Für den Patientenalltag wie Brille, Augenentzündung und Co. bringen sie aber nichts.

Weitere Informationen Berechnung der Versorgungsquote Wie viele Augenärzte sich in einer Region niederlassen dürfen, regelt die Bedarfsplanungsrichtlinie. Sie legt den Berechnungen die Anzahl der Einwohner zugrunde. Die letzte Berechnung stützt sich auf die Anzahl der Einwohner im Jahr 2012. Viele Städte, unter ihnen auch Darmstadt, sind seit 2012 stark gewachsen. Bis Mitte 2019 soll die Bedarfsplanungsrichtlinie auf Bundesebene überarbeitet werden. Ende der weiteren Informationen

Mit Kassenpatienten lässt sich nicht gut verdienen

Augenärzte, die ihre Praxis umgestellt haben und nun ausschließlich Privatpatienten behandeln, haben meistens finanzielle Gründen für diesen Schritt. "Die reine Kassenmedizin im budgetierten niedergelassenen Bereich ist tatsächlich nicht gut dotiert", erklärt der Darmstädter Augenarzt Frank-Dieter Engelbrecht. "Das heißt, sie können, wenn sie keine besonderen Leistungen erbringen, die außerhalb des Budgeds vergütet werden, eine Praxis nicht finanziell führen." Rentabel wird es nach Angaben des Mediziners also erst mit einer Mischkalkulation aus Privatpatienten, Sonderleistungen und Kassenpatienten. Und am meisten lässt sich offenbar verdienen, wenn der Arzt wie im Fall von Sabine R. nur noch Privatpatienten aufnimmt.