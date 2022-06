Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Hessen ist im vergangenen Jahr explodiert. Bankfilialen steuern nun dagegen. Das bedeutet: keine Kohle für die Kundschaft in Randzeiten. Die Banken sehen darin das kleinere Übel.

Audiobeitrag Audio Kein Zugang zu Geldautomaten: Sparkasse Fulda schließt nachts die Foyers Audio Die Sprengung von Geldautomaten zieht eine Spur der Verwüstung nach sich. Bild © JR Ende des Audiobeitrags

Bankkunden in Hessen müssen zunehmend damit rechnen, nachts an Automaten kein Geld mehr zu bekommen. Denn aus Angst vor Automaten-Sprengungen sperren vermehrt Geldinstitute den Zugang zu Automaten in den Vorräumen der Filialen. Geräte, die freizugänglich an Gebäude-Fassaden angebracht sind, sogenannte Outdoor-Automaten, sind davon nicht betroffen.

Die Sparkasse Fulda etwa kündigte Anfang der Woche an, nun auch die Zugänge in den Nachtstunden zu schließen. Die Selbstbedienungsfoyers werden künftig von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens dicht gemacht. Auch mit Kunden- oder Kreditkarten werde der Zugang nachts nicht mehr möglich sein, hieß es in einer Mitteilung.

Nicht mal zwei Prozent der Transaktionen nachts

Der eingeschränkte Service ist laut Sparkasse Fulda zumutbar. Denn rein statistisch fänden nicht einmal zwei Prozent der Abhebungen in den Nachtstunden statt. Vor diesem Hintergrund gehe man davon aus, dass die Kundschaft Verständnis zeige, sagt der Vorstandsvorsitzende Uwe Marohn. Die Maßnahme sei mit dem Hessischen Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden abgestimmt.

Wie sich andere Sparkassen in Hessen verhalten - dazu hat der Sprecher der Finanzgruppe Hessen-Thüringen, Matthias Haupt, in Frankfurt keinen Überblick. Jede der 33 regionalen Sparkassen können als selbstständig wirtschaftendes Unternehmen eigenständig entscheiden, welche Sicherungsmaßnahmen sie für sinnvoll erachte.

Angesichts der hohen Gefahr durch Automaten-Sprengungen seien derzeit viele Geldinstitute dabei, ihre Sicherheitskonzepte zu hinterfragen und anzupassen. "Dieser Prozess hat Fahrt aufgenommen. Das Thema steht bei vielen auf der Tagesordnung ganz oben, um der organisierten Kriminalität etwas entgegenzusetzen", sagte Haupt.

56 Taten im Vorjahr

Automatensprenger sind in jüngster Zeit wieder verstärkt auf Beutetour. Im Vorjahr wurden laut dem Hessischen Innenministerium 56 Automaten im Bundesland beschädigt oder teilweise vollständig in die Luft gejagt. Dies sei ein Anstieg der Fallzahlen im Vergleich zum Jahr 2020 um rund 90 Prozent. Die Tätergruppen stammen den Angaben zufolge vermehrt aus dem Ausland, speziell aus den Niederlanden. Oftmals werden Taten aber gar nicht aufgeklärt.

Im laufenden Jahr seien bereits 16 Fälle registriert worden, mit einer Beutesumme von 270.000 Euro, so das Ministerium. Und dabei sei zusätzlich rund das Zehnfache der Summe an Sachschäden angefallen. Innenminister Peter Beuth (CDU) erklärte dazu: "Die skrupellosen Täter setzen mittlerweile überwiegend hochgefährliche Festsprengstoffe ein, die ganze Filialen verwüsten und dabei rücksichtslos die Leben von unbeteiligten Dritten, wie Anwohnern und Bankkunden, gefährden."

Allianz gegen Automatensprenger setzt auf Prävention

Um den Kriminellen Paroli zu bieten, gründeten vor kurzem mehr als ein Dutzend Kreditinstitute und das Innenministerium in Wiesbaden eine Allianz. Damit soll die Zahl von Automaten-Sprengungen signifikant gesenkt werden, um insbesondere die Gefahr für Menschen weiter zu minimieren, erklärte Innenminister Beuth.

An Standorten, die als besonders gefährdet gelten, soll die Prävention erhöht werden. Zu den vorbeugenden Maßnahmen zählt laut Ministerium eine verbesserte Videoüberwachung. Geldscheine können auch nach einer Detonation verfärbt oder verklebt werden, um die Scheine unbrauchbar zu machen. Es gebe eine ganze Liste von weiteren Vorsichtsmaßnahmen, die man je nach Objekt anwenden kann.

Eine ganze banale Option ist: Die Vorräume mit den Automaten abzuschließen. Dazu ist in Fuldaer Nachbarschaft auch die Sparkasse Oberhessen übergegangen. Seit Jahresbeginn werden auch dort zwischen Mitternacht und 5 Uhr die Foyers verriegelt, wie Eric Zimdars von der Sparkasse Oberhessen sagte.

Frankfurter Sparkasse hat Mehrzahl von Foyers mit Automaten geschlossen

Genauso verfährt auch die größte Sparkasse in Hessen, die Frankfurter Sparkasse. Von den 56 Filialen werden in 49 die Foyers zwischen 0 und 5 Uhr verriegelt. Die sieben größten bleiben offen, weil sie an derart stark belebten Orten sind, dass sie für eine Sprengung nicht in Frage kommen, wie Sprecher Bernd Jenne dem hr sagte. Mit den Schließung habe man sukzessive bereits vor Monaten begonnen. Große Proteste der Kundschaft seien ausgeblieben. "Viele nehmen das gar nicht wahr", sagte Jenne.

"Der Nachtverschluss ist schnell realisierbar und hat eine gute Wirkung. Ich glaube, dass das vielerorts in Erwägung gezogen wird", sagte der Sprecher der Sparkasse Hessen-Thüringen. Die Sparkasse hat in Hessen 663 Filialen und betreibt 1.763 Geldautomaten.

Auch Privatbanken wie die Commerzbank haben das Problem erkannt. "Wir haben bundesweit zusätzliche Sicherungsmaßnahmen in unseren Filialen durchgeführt, um Angreifer abzuschrecken", sagte eine Sprecherin, ohne Details zu nennen. Zudem haben man die Sicherheitskonzepte in den Selbstbedienungszonen (SB-Zonen) erweitert. "An einigen Standorten sind die SB-Zonen nachts geschlossen, die Zeiten sind standortabhängig." Ähnlich geht auch die Deutsche Bank vor. Eine Sprecherin sagte in Frankfurt, mögliche Schließungen würden von Filiale zu Filiale individuell entschieden.

LKA identifiziert nächste Ziele per Computer

Denn Geldautomat ist nicht gleich Geldautomat - zumindest nicht aus der Sicht der Kriminellen und aus Sicht der Ermittler. Je nach Lage gibt es eine höhere oder niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass sie gesprengt und geplündert werden könnten. Abgelegene, aber über Schnellstraßen und Autobahnen gut erreichbare Automaten stehen besonders im Fokus.

Die Experten beim LKA haben dazu unter anderem ein Risikoanalysetool entwickelt. Damit wollen sie für einzelne Automaten prognostizieren können, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer Sprengung ist. Dafür haben die Banken wichtige Daten zu den Standorten und der Sicherheitstechnik geliefert. Diese Prognosesoftware haben Ermittler bereits im Kampf gegen Einbrüche angewendet und sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wie es aus Wiesbaden heißt.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars