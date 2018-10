Das Angebot war verlockend: Für rund 150 Euro direkt nach New York. Doch die Fluggesellschaft Primera Air hat wenige Wochen nach der Vorstellung der neuen Verbindungen ab Frankfurt Insolvenz angemeldet.

Mit Kampfpreisen von 149 Euro für einen Direktflug von Frankfurt nach New York lockte die nordische Primera Air potenzielle Kunden bei der Vorstellung neuer Flugrouten vor einem Monat. Vom kommenden Sommer an wollte der Billigflieger vom Main aus die Flughäfen in Montreal, Toronto, Boston und eben New York ansteuern. Doch daraus wird nichts: Primera Air hat am Dienstag den Betrieb eingestellt.

Rost wird der Fluggesellschaft zum Verhängnis

Wie die Fluggesellschaft auf ihrer Webseite mitteilte, werde sie am selben Tag Insolvenz anmelden. "Es ist uns nicht gelungen, mit unserer Bank eine Übergangslösung zu finden", hieß es in einer Erklärung auf Facebook.

Grund für die schlechte finanzielle Situation sei ein zehn Millionen Euro teurer Rostschaden an einer Maschine. Außerdem habe man zahlreiche Flugzeuge anmieten müssen, weil neue Maschinen nicht geliefert wurden.

Eigenen Angaben zufolge transportierte die Fluggesellschaft mehr als eine Million Passagiere jährlich.

Als erster Billigflieger wollte Primera Air transatlantische Nonstop-Flüge vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt aus anbieten. Bislang warb lediglich die isländische Wow Air mit USA-Flügen zu Kampfpreisen – allerdings mit Zwischenlandung.