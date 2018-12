Für die Darmstädter Druckerei apm gibt es offenbar keine Rettung. Die verbliebenen 120 Mitarbeiter erhielten in den kommenden Tagen ihre Kündigung, teilte die Gewerkschaft Verdi mit und mutmaßt, die Eigner hätten es gezielt darauf angelegt.

Wie Verdi am Freitag mitteilte, sind 120 Beschäftigte der insolventen Druckerei apm produktions GmbH, einer Tochter der apm alpha print medien AG, am Donnerstag von der Insolvenzverwalterin mit sofortiger Wirkung freigestellt worden und sollen in den nächsten Tagen ihre Kündigung erhalten. Damit hätten sich die Hoffnungen zerschlagen, zum Jahreswechsel einen Investor zu finden.

Insolvenzmasse nicht ausreichend

Nach Ansicht der Gewerkschaft hätte dieses Ende vermieden werden können. "Wir haben aber seit Monaten zunehmend den Eindruck gehabt, dass die Investorensuche nur halbherzig und sehr dilettantisch betrieben wurde", sagt Verdi-Fachbereichsleiter Manfred Moos.

Die Darmstädter Druckerei hatte Ende Juli Insolvenz angemeldet. Laut einer öffentlichen Bekanntmachung hat die Insolvenzverwalterin am Donnerstag angezeigt, dass die Insolvenzmasse zur Erfüllung der fälligen beziehungsweise künftig fällig werdenden sonstigen Masseverbindlichkeiten nicht ausreicht.

Verdi: "Von langer Hand geplant"

Verdi wirft den Anteilseignern vor, bei der Investorensuche überhöhte Preise gefordert zu haben. Es verdichte sich der Verdacht, dass die Insolvenz der GmbH und die Schließung des Betriebs von langer Hand geplant gewesen seien, schrieb die Gewerkschaft in ihrer Mitteilung weiter.

Bereits im Herbst seien mehr als 30 Mitarbeiter entlassen worden, so Verdi. Insolvenz und Schließung hätten somit rund 160 überwiegend hoch qualifizierte Arbeitsplätze gekostet. Vom Unternehmen war am Freitagabend keine Stellungnahme zu erhalten.

Sendung: hr-iNFO, 28.12.2018, 21.30 Uhr