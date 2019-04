Die Zentralen von Deutscher Bank (l.) und Commerzbank (hi. re.) in Frankfurt

Die Pläne für eine Mega-Bank sind gescheitert: Deutsche Bank und Commerzbank haben ihre Fusionsgespräche beendet. Für die Arbeitnehmer ist das wohl eine gute Nachricht.

Wie die Deutsche Bank und die Commerzbank am Donnerstag mitteilten, sind die seit Mitte März laufenden Gespräche über einen Zusammenschluss beider Institute offiziell beendet worden.

Nach gründlicher Prüfung seien die Vorstände der beiden Banken zu dem Schluss gekommen, dass ein Zusammenschluss keinen ausreichenden Mehrwert bieten würde. "Daher haben beide Banken entschieden, die Gespräche nicht fortzusetzen", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Zuvor hatten die Nachrichtenagentur Reuters und das Wall Street Journal berichtet, dass die seit Mitte März laufenden Verhandlungen festgefahren seien.

Verlust zehntausender Jobs befürchtet

Monatelang war über eine Fusion der beiden Banken spekuliert worden. Laut Medienberichten soll Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die beiden Chefs Christian Sewing (Deutsche Bank) und Martin Zielke (Commerzbank) dazu gedrängt haben, einen Zusammenschluss zu prüfen - noch möglichst vor der Europawahl Ende Mai.

Hintergrund für die Sorge der Politik: Deutschland, Europas größter Volkswirtschaft, fehlt eine schlagkräftige internationale Großbank. Niedrige Zinsen im Euroraum und hohe Regulierungskosten erschweren der Branche das Geschäft. Bei der angeschlagenen Deutschen Bank kommen zudem teure juristische Altlasten hinzu.

Eine Fusion zu diesem Zeipunkt der beiden Banken war allerdings unter Experten umstritten. Denn abgesehen von den hausgemachten Problemen bei der Deutschen Bank befindet sich die Commerzbank mitten in einer Umbauphase. Und so wuchs in dem Geldinstitut auch rasch der Widerstand gegen einen möglichen Zusammenschluss. Die Gewerkschaft Verdi befürchtete den Verlust zehntausender Jobs. Auch andere Kritiker rechneten mit einem Verlust von 30.000 bis 50.000 Stellen.

