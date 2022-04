Längst sind viele Unternehmen abhängig davon, bei Google schnell gefunden zu werden. Sie lassen sich das viel kosten. Ein Mann aus Weiterstadt streitet jetzt mit dem Internetriesen vor Gericht, weil seine Firma in Suchergebnissen nicht mehr auftaucht.

David gegen Goliath im Frankfurter Landgericht: Der Weiterstädter Unternehmer Eduard Reinhardt sah sich am Donnerstag vor der dritten Zivilkammer dem Internetgiganten Google gegenüber. Reinhardt will als Betreiber der Seite Gutschild.de per einstweiliger Verfügung erreichen, dass seine Firma bei bestimmten Anfragen an Googles Suchmaschine in den Ergebnissen wieder angezeigt wird.

Ist das Wunschkennzeichen noch frei?

Auf Reinhardts Seite lassen sich unter anderem Autokennzeichen online reservieren und direkt bestellen. Über ein mit den Zulassungsstellen verbundenes Interface kann man bei der Gelegenheit sofort prüfen, ob das Wunschkennzeichen noch verfügbar ist. Das alles soll Kunden Zeit und Kosten sparen - und dem Anbieter Umsatz bringen. Mit seinem Startup war der Unternehmer 2010 Preisträger beim Hessischen Gründerpreises in der Kategorie "Mutige Innovation" .

Jahrelang lief das Geschäft auch hervorragend, vor allem dank so genannter Google Ads. Diese bezahlten Verlinkungen erscheinen entsprechend gekennzeichnet in den Suchergebnissen ganz oben. Reinhardt hat nach eigenem Bekunden bislang rund vier Millionen Euro für die Ads an den Internetriesen gezahlt. Doch dann stellte Google die Zusammenarbeit ein.

Richtlinie schränkt Ergebnisse ein

Der Konzern beruft sich im Prozess auf eine vor zwei Jahren erlassene Richtlinie. Danach sollen kommerziell angebotene Dienstleistungen, die auch kostenlos direkt bei den Behörden erhältlich sind, nicht mehr beworben werden. Hintergrund ist nach Auskunft von Reinhardts Anwalt der Missbrauch bei ähnlichen Angeboten wie der Ausstellung von Visa.

Das Geschäft Reinhardts und ähnlicher Seiten findet allerdings in einem ganz anderen Kontext statt. Der Unternehmer sieht sich und seine Branchenkollegen durch die Richtlinie zu Unrecht abgestraft. Dass bei einer häufig gestellten Anfrage wie "Wunschkennzeichen“ seine Seite nun gar nicht mehr auftaucht, verursacht ihm nach eigenen Angaben drastische Umsatzeinbußen. Weil er im Netz kaum noch gefunden werde, habe er bereits Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken müssen.

Suchmaschine nicht schlau genug?

Google soll das laut Reinhardt in der Verhandlung als "Kollateralschaden" bezeichnet haben. Im Grunde störe sich das Unternehmen gar nicht an dem Geschäftsmodell, sagt sein Anwalt. Der Internetriese gebe aber an, dass seine Suchmaschine nicht in der Lage sei, bestimmte Behördenleistungen im Sinne der Richtlinie von anderen zu unterscheiden.

Dass einzelne Angebote von Konkurrenten hingegen durchaus noch angezeigt werden, begründe Google ebenfalls damit, das es immer "Durchrutscher" gebe und sich nicht alle von der Richtlinie betroffenen Anbieter zuverlässig herausfiltern ließen. Reinhardt sieht darin eine Wettbewerbsverzerrung. Google selbst war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Gefahr des Machtmissbrauchs

Der Fall zeigt exemplarisch, welche Wirtschaftsmacht Google mit seinem Quasi-Monopol inzwischen hat. Reinhardts Anwalt spricht von einem "Staat im Internet", dem eine gewisse Verwantwortung zukomme. Da gehe es auch darum, bei der Blockade von Suchergebnissen die Verhältnismäßigkeit zu wahren.

Wettbewerbshütern ist die marktbeherrschende Stellung Googles schon länger ein Dorn im Auge. So hatte etwa die EU-Kommission eine Strafe in Höhe von 2,42 Milliarden Euro gegen den Internetriesen verhängt, weil dieser seinen eigenen Shoppingvergleichsdienst gegenüber konkurriernden Diensten bevorzugt habe. Das EU-Gericht hatte die Strafe im November 2021 bestätigt .

Die Frankfurter Richter haben sich nun die Argumente beider Seiten angehört. Eine Entscheidung über den Antrag soll Anfang Mai fallen.