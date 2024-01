Das neue Jahr hat mit alten Problemen begonnen: Weil ein Stellwerk kurzfristig nicht besetzt war, fiel die S8 von Wiesbaden nach Hanau bis in die Mittagsstunden aus. Auch auf der S9 und der Regionalbahnstrecke rund um Frankfurt gab es Probleme.

Im Nahverkehr rund um den Knotenpunkt Frankfurt hat es am Neujahrsmorgen erhebliche Probleme gegeben. "Bitte prüfen Sie Ihre Fahrt in der Verbindungsauskunft", meldete der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in Zusammenhang mit den S-Bahnstrecken S8 und S9.

Auf diesen Strecken kam es wegen eines kurzfristigen Personalausfalls im Stellwerk in Mainz-Bischofsheim zu Umleitungen und Ausfällen. Die S8 zwischen Wiesbaden (über Frankfurt) und Hanau wurde bis in die Mittagsstunden komplett eingestellt. Hier sollte ein "Notverkehr" mit Bussen eingerichtet werden.

Die Bahnen der Linie S9 wurden umgeleitet und verkehrten zwischen Frankfurt und Wiesbaden nordmainisch über die Strecke der Linie S1. Auch hier war der Grund ein unterbesetztes Stellwerk in Rüsselsheim (Groß-Gerau).

Stellwerk wieder besetzt - Folgeverspätungen möglich

Gegen 11 Uhr waren die Stellwerke wieder besetzt, die Bahnen sollten nach und nach wieder fahren. Es könne aber zu Folgeverspätungen und -ausfällen kommen, hieß es.

Auch die Regionalbahn zwischen Wiesbaden und Frankfurt fuhr am Montagmorgen nicht regelmäßig. Laut RMV kam es "wegen Personalmangels" zu Fahrtausfällen bei der RB10.

Bereits in der Silvesternacht hatte es auf den Linien S3 und S4 Ausfälle und Verspätungen gegeben - auch hier war der Grund laut RMV ein unbesetztes Stellwerk.