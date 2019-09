Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann wird bei der Eröffnung der Automesse IAA am Donnerstag nicht reden. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat ihn nicht eingeladen. Dabei hatte Feldmann schon eine autokritische Rede vorbereitet.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) habe das Protokoll geändert, eine Rede des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) sei bei der Eröffnung der Messe am Donnerstag nicht mehr vorgesehen, erklärte der Büroleiter des Oberbürgermeisters, Nils Bremer, auf hr-Anfrage. Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet. In der Vergangenheit hatten Feldmann und seine Vorgängerin Petra Roth (CDU) die Messe stets miteröffnet. Der VDA erklärte demgegenüber, dass Feldmann nie als Redner vorgesehen war. Die Stadt Frankfurt werde auch durch den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) vertreten, sagte ein Sprecher.

Feldmann wollte sich für Mobilitätswende aussprechen

Feldmann wollte in seiner Rede auch kritische Töne anschlagen: "Frankfurt braucht mehr Busse und Bahnen, aber nicht mehr SUVs", heißt es in dem Manuskript, das dem hr vorliegt. "Wir brauchen eine Mobilitätswende, um den Klimawandel aufzuhalten", heißt es weiter.

Außerdem wollte Feldmann in seiner Rede die Teilnehmer von Demonstrationen gegen die IAA würdigen: "Als Oberbürgermeister bin ich allen, die sich an Demonstrationen beteiligen dankbar, weil es ihnen nicht vorrangig um das eigene Wohl, sondern um eine gute Zukunft für uns alle und den Kampf gegen den Klimawandel geht", heißt es in dem Redemanuskript.

Bei der IAA hatten sich in diesem Jahr zahlreiche Demonstrationen angekündigt. Allein am Samstag, dem ersten Publikumstag, werden rund 20.000 Demonstranten erwartet. An die Teilnehmer dieser Kundgebungen gerichtet, heißt es in dem Redemanuskript: "Sie und ihr habt zu Recht viel Sympathie und Unterstützung, sorgt mit dafür, dass es lebhaft, aber immer friedlich bleibt!"

Ausgeladen oder nie eingeladen?

Unklar bleibt, ob die autokritischen Töne Feldmanns Anlass für eine Ausladung des Oberbürgermeisters waren oder er tatsächlich nie als Redner vorgesehen war. Der VDA-Sprecher betonte: "Die Vorstellung, dass der VDA einen Redner wegen einer kritischen Rede auslädt, ist völlig abwegig."

