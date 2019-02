Als Student günstiger ins Museum? Kein Problem. Studentenausweis gezückt und die Sache ist klar. Für Auszubildende soll es künftig genauso einfach sein, an Rabatte zu kommen. Die neue Azubi-Card kann aber noch mehr.

Bald werden alle Azubis in Hessen sie in der Tasche haben: Die Azubi-Card. In Museen, Theatern oder Schwimmbädern soll es mit der Karte unkompliziert Rabatte geben, ähnlich wie beim Vorzeigen eines Schüler- oder Studentenausweises. Bislang hatten Auszubildende oft das Problem, dass sie sich, anders als Schüler oder Studenten, nicht als Auszubildende ausweisen können. Das soll sich nach dem Wunsch der Industrie- und Handelskammern (IHK) jetzt ändern.

Hessen ist das erste Bundesland, in dem Azubis flächendeckend eine solche Azubi-Card bekommen, erklärte Karen Hoyndorf, Vizepräsidentin der IHK-Frankfurt, am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Angebots. Aktuell werden die Karten gedruckt, ab März sollen sie automatisch an alle rund 120.000 Auszubildenden in Hessen verschickt werden. Mit im Boot sind alle hessischen Industrie- und Handelskammern, die drei hessischen Handwerkskammern Wiesbaden, Frankfurt und Kassel sowie die hessischen Ärzte, Zahnärzte und Rechtsanwälte.

Mit Azubi-Card um Auszubildende werben

Welche Unternehmen und Institutionen beim Vorzeigen der Azubi-Card Rabatte gewähren, erfahren die Auszubildenden ab März mit Erhalt der Karte. Einer, der die Idee unterstützt, ist Roland Fiedler, Geschäftsführer einer Reformhaus-Kette. Fünf Prozent Rabatt bekommen Azubis ab März in seinen Filialen. Für Fiedler stehen die Vergünstigungen jedoch nicht im Mittelpunkt. "Vielmehr geht es um Wertschätzung und um die Aufwertung der dualen Berufsausbildung. "

Denn für viele Unternehmen in Hessen ist es schwierig, genügend oder geeignete Auszubildende zu finden. Rund die Hälfte eines Jahrgangs studiert mittlerweile lieber, als eine Lehre zu beginnen. Deshalb bemühen sich Unternehmen, Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern um Nachwuchs.

Willingen macht es vor

Vorreiter in Sachen Azubi-Vergünstigungen ist das nordhessische Willingen. Dort gibt es schon seit einigen Jahren eine Azubi-Card, mit der man in Restaurants günstiger isst oder auf der Sommerrodelbahn nur die Hälfte zahlt.

Für die hessenweite Karte werden noch Unternehmen gesucht, die sich beteiligen. "Wir haben gerade erst angefangen, Ausbildungsbetriebe anzuschreiben", erklärte Hoyndorf. Außer finanziellen Vorteilen soll die Karte aber noch mehr bringen: Azubis können beispielsweise online Prüfungstermine oder Prüfungsergebnisse abrufen.

Reformhaus-Chef Fiedler freut sich über den Start der Azubi-Card. Sein Unternehmen sei Innovationen gegenüber aufgeschlossen und gehe bei der Ausbildung schon lange neue Wege. "Wir sind geil auf schlechte Noten", verrät er sein Konzept. Das heißt: "Wenn der Bewerber passt, spielen die Schulnoten keine Rolle."

Sendung: hr1, 20.02.2019, 14.03 Uhr