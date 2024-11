In Hessen waren vergangenes Jahr 280.000 von insgesamt 2,75 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 60 Jahre und älter - und gehen damit in den nächsten Jahren in Rente. Hessen schneidet im bundesweiten Vergleich verhältnismäßig gut ab. Das Bundesland landet auf Platz 13 bei dem Anteil der über 60-jährigen Beschäftigten. Die höchste Quote hat Sachsen-Anhalt mit 12,6 Prozent, die niedrigste Hamburg mit 9,3 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 10,7 Prozent. Hessen liegt mit 10,2 Prozent knapp darunter. Das heißt: In Hessen war 2023 etwa jeder zehnte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 60 Jahre oder älter.