Wer mit dem Rad und der Bahn pendelt, kann an einigen Bahnhöfen ab sofort das Rad wettergeschützt und sicher verschlossen in Boxen parken.

In Hessen bestehe das Angebot in Gelnhausen und Kassel sowie in Gießen, teilte die Bahn am Dienstag in Frankfurt mit. Die Parkplätze kosten 15 Euro pro Monat.