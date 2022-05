Die Bahn schickt ab Montag ein Infomobil durch Südhessen, um ihre Pläne für die neue ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim vorzustellen.

Der erste Stopp ist in Darmstadt, weitere Stationen sind bis Ende Juni unter anderem in Weiterstadt, Pfungstadt und Lorsch geplant. Unmut über die Pläne gibt es in Weiterstadt, weil dort eine Gütertrasse auf die ICE-Neubaustrecke einschwenken soll. Dadurch könnten künftig pro Nacht 140 statt 70 Güterzüge an der Stadt vorbeirollen. Die Stadt fordert daher bestmöglichen Lärmschutz und droht mit einer Klage.