Die Deutsche Bahn hat konkrete Neu- und Ausbaupläne für die Strecke zwischen Hanau und Fulda vorgelegt. Zwei Trassen mit je fast 30 Kilometern in Tunneln sind favorisiert. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus.

Bild © hessenschau.de

Die Bahnstrecke zwischen Hanau und Fulda ist eine der wichtigsten und am stärksten befahrenen Strecken Deutschlands. Seit 2009 gilt sie als überlastet, seit 2013 schmiedet die Bahn Neu- und Ausbaupläne - vor allem zwischen Gelnhausen (Main-Kinzig) und Fulda. "Wir brauchen diese Gleise für mehr, für schnellen ICE-Verkehr, mehr Nahverkehr und auch mehr Güterverkehr", sagt der Leiter Großprojekte Hessen der Deutschen Bahn, Gerd-Dietrich Bolte.

Beim Trassen-Auswahlverfahren gibt sich die Bahn bürgernah und veranstaltet regelmäßig Dialogforen mit Vertreter von Städten, Gemeinden und Bürgerinitiativen. Denn nicht überall kommen die Pläne gut an. Zuletzt wurden acht mögliche Trassenvarianten geprüft. Die meisten führen nah an Wohngebieten vorbei. Deshalb fürchten sich viele Bürger vor Lärm.

Zwei favorisierte Trassen

Außerdem beinhalten die Varianten große Brücken und Tunnel. In fast allen Städten und Gemeinden, die betroffen sein könnten, hängen Plakate wie "Keine Monsterbrücke!", "Nicht mit uns!" oder "Hände weg vom Spessart!"

Nun hat die Bahn beim zwölfte Dialogforum in Gelnhausen die nächste Phase des Projektes eingeleitet. "Wir sind einen großen Schritt voran gekommen", sagte Projektleiter Reinhard Domke von der DB Netz AG am Donnerstagabend: "Wir haben jetzt zwei favorisierte Trassen."

Lange Tunnelstrecken

Die Favoriten der Bahn sind die Varianten vier und sieben. Variante vier verläuft von Gelnhausen aus quer über die Kinzig Richtung Osten nach Schlüchtern und schließt dort an Bestandsstrecken an – eine rund 44 Kilometer lange Strecke, 28 Kilometer davon führen durch Tunnel.

Variante sieben verläuft auf einer Strecke von fast 48 Kilometern von Gelnhausen westlich des Kinzigtals entlang des Vogelsbergs und führt unter anderem vorbei an Wächtersbach und knüpft dann in Flieden an bestehende Strecken an. Auch diese Strecke führt über 28 Kilometer durch Tunnel.

Sorgen in Brachtal

In einigen Städten und Gemeinden können die Menschen jetzt aufatmen, denn sie betreffen diese Varianten nicht. In Gelnhausen zum Beispiel sind damit eine große Brücke und ein Tunnel vom Tisch. Die waren Bestandteil der Variante eins. Bürgermeister Daniel Glöckner (FDP) zeigte sich erleichtert.

Ganz anders die Stimmung in Brachttal: "Ich bin nicht sauer, aber enttäuscht", erklärte Volker Lemcke, Vorsitzender der Bürgerinitiative Pro Brachttal, "weil die Bahn zwei Varianten ausgesucht hat, die für das Kinzigtal und die Menschen nicht gut sind." Bei Brachttal könnte mit Variante sieben eine große Brücke entstehen. Außerdem fürchten sich die Brachttaler vor Belastungen durch die Bauarbeiten der Tunnel.

Bahn kündigt Entscheidung an

Gerd-Dietrich Bolte von der Bahn entgegnete dagegen, dass die beiden favorisierten Varianten "besser abschneiden als alle anderen Varianten". Kriterien der Bahn seien: "der Mensch, das Thema Schall, Tier und Umwelt und natürlich auch die Einhaltung der verkehrlichen Ziele und die Wirtschaftlichkeit."

Die Bahn will die beiden Favoriten jetzt noch einmal gründlich prüfen und Anfang Juni bekannt geben, welche Trassenvariante umgesetzt werden soll. Wann dann mit dem Bau begonnen werden soll, wollte die Bahn nicht sagen. Die Bauzeit wird auf rund zehn Jahre geschätzt.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 04.05.2018, 19.30 Uhr