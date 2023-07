Im Fernverkehr der Bahn kommt es bei Verbindungen über Frankfurt zu erheblichen Verspätungen. ICE- und IC-Züge werden umgeleitet, nachdem ein Sattelschlepper in Frankfurt gegen eine Eisenbahnbrücke gefahren war.

Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte, war ein Sattelzug, der mit einem Bagger beladen war, auf der Mörfelder Landstraße im Stadtteil Niederrad gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt. Dabei sei sowohl die Unterseite der Brücke als auch die Fahrbahn beschädigt worden.

Der Unfall hatte sich laut Polizei bereits am Samstagnachmittag ereignet. Der Sattelzug samt geladenem Bagger habe die zulässige Fahrzeughöhe von 4,70 Metern "deutlich überschritten". Das Unfallfahrzeug wurde am Montag abtransportiert. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren zehntausend Euro.

Kein Zugverkehr zwischen Südbahnhof und Stadion

Nachdem die Polizei am Samstag mitteilte, dass die Statik der Brücke durch die Schäden nicht gefährdet sei, sperrte die Bahn die Brücke, um nach eigenen Angaben den Zustand zu prüfen.

Seitdem könnten Züge nicht mehr zwischen Frankfurt-Stadion und Frankfurt-Süd fahren. Fernverkehrszüge würden umgeleitet.

Betroffen seien folgende fünf Verbindungen:

ICE-Linie Hamburg - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt - Mannheim - Stuttgart - München

ICE-Linie Kiel/Hamburg - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Bebra - Fulda - Frankfurt - Mannheim - Basel - Interlaken Ost

ICE-Linie Berlin - Leipzig - Erfurt - Frankfurt - Mannheim - Basel - Zürich/Chur

IC-Linie Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau/München

ICE-Linie Dortmund - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau - Wien

Verspätungen von "zirka 25 Minuten"

Die Verspätung für betroffene Fahrgäste gibt die Bahn mit "zirka 25 Minuten" an.

Zudem könne es durch die Fahrt über andere Strecken "zu Haltausfällen in Frankfurt-Hauptbahnhof und Mannheim-Hauptbahnhof" kommen. Die Züge hielten nach Möglichkeit ersatzweise in Frankfurt-Süd und in Heidelberg am Hauptbahnhof.

S- und Regionalbahnen nicht betroffen

Nicht betroffen seien S- und Regionalbahnen - "unter Berücksichtigung der Sommerbaustellen". "Die Linien RB 58/59 der Hessischen Landesbahn wenden in Frankfurt Süd", wie die Bahn weiter mitteilte.

Wie lange es dauert, bis Züge wieder über die Eisenbahnbrücke fahren können, war am Montag unklar. Das sei nach Einschätzung durch Sachverständige erst am Dienstag zu erwarten, hieß es bei der Bahn.

Aktuelle Verkehrsinformationen veröffentlicht die Bahn auf bahn.de/aktuell .

Behinderungen auch nach Unwettern

Auch Unwetter mit Starkregen sorgten hessenweit am Montag für Beinderungen bei der Bahn. So wurde die ICE-Strecke zwischen Fulda und Erfurt wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

Im Frankfurter Nahverkehr sorgte ein umgewehter Baum für einen Oberleitungsschaden. Zwischen Stresemannallee und Südbahnhof im Stadtteil Sachsenhausen fiel deswegen der Straßenbahnverkehr aus.

