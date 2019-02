Lokführer, Schaffner oder ein IT-Job? Die Bahn investiert massenhaft in neues Personal und sucht allein in Hessen tausende neue Mitarbeiter. Geworben wird auf Casting-Terminen und mit VR-Brillen.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Bahn will in Hessen 4.800 neue Mitarbeiter einstellen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die Bahn brummt. Innerhalb von zwei Jahren will das Unternehmen in Hessen 10.000 neue Mitarbeiter einstellen. 4.200 davon seien bereits im vergangenen Jahr dazu gekommen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Weitere 4.800 sollen nun in diesem Jahr folgen.

"Einstellungen in diesem Umfang sind enorm, noch dazu auf dem aktuell sehr umkämpften Arbeitsmarkt", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler stolz und betrieb weiter eifrig Werbung in eigener Sache: Schließlich habe man durch die jüngsten Tarifabschlüsse attraktive Beschäftigungsbedingungen geschaffen, so Seiler.

Castings auf Bahnhöfen

Mehr als die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen sollen jene Angestellte ersetzen, die das Unternehmen verlassen oder in Ruhestand gehen. Vor allem an den Knotenpunkten, etwa in Frankfurt, werde die Zahl der Mitarbeiter aber deutlich wachsen, teilte die Bahn auf hr-Anfrage mit.

Gesucht werden im Rahmen der "Agenda für eine bessere Bahn" unter anderem 280 Lokführer, 150 Fahrdienstleiter oder 210 Servicekräfte, auch Mitarbeiter im IT-Bereich. Diese würden für die weitere Digitalisierung der Bahn benötigt, heißt es. Man setze dabei sowohl auf Auszubildende als auch auf Quereinsteiger und Berufserfahrene. Das Unternehmen erhöhe dafür seine Ausbildungskapazitäten um ein Drittel.

Die Mitarbeiter-Gewinnung erfolgt laut Konzernangaben bei Casting-Terminen auf Bahnhöfen und in Zügen. Stärken und Motivation der Kandidaten sollen vor allem in persönlichen Gesprächen festgestellt werden, hieß es. Mit VR-Brillen würden den Interessierten die verschiedenen Berufe hautnah nähergebracht.

Sendung: hr-iNFO, 6.2.19, 13;00 Uhr