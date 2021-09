Auch am Montag massive Einschränkungen in Hessen

Zugausfälle und Verspätungen: Pendlern und Reisenden verlangt der Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn zu Beginn der neuen Woche einiges ab. Schon jetzt ist klar, wo es besonders heftig wird.

Audiobeitrag Audio Audioseite Einschränkungen für Reisende gehen weiter [Audioseite] Audio Konstablerwache in Frankfurt: Auch die S-Bahnen sind vom Bahnstreik betroffen. Bild © Tobias Weiler Ende des Audiobeitrags

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL geht weiter und führt auch zu Beginn der neuen Woche zu Verspätungen und Ausfällen in Hessen. Über das Wochenende zeichnete sich kein Kompromiss in dem festgefahrenen Tarifkonflikt ab. Daher sind auch am Montag noch die Fahrpläne für Reisende ausgedünnt.

Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen im Schnitt bundesweit etwa 60 Prozent der Verbindungen im Regionalverkehr aus. Im Fernverkehr ist im Vergleich zum regulären Angebot inzwischen etwa jeder dritte Zug unterwegs. Die mittlerweile dritte Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn soll noch bis Dienstagmorgen (2 Uhr) andauern.

S-Bahnen besonders stark betroffen

Das Zugangebot ist in Hessen erheblich reduziert. Stark betroffen ist der S-Bahn-Verkehr des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Der Betrieb der Linien S2, S4, S7 und S9 ist eingestellt. Die übrigen fünf S-Bahn-Linien fahren jede Stunde. Auf einzelnen Abschnitten wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auch andere Linien im regionalen Bahnverkehr in Hessen entfallen. Die Ersatzfahrpläne für Montag seien bereits in die Reiseauskünfte eingearbeitet, erklärte die Deutsche Bahn. Sie riet dazu, sich vor Fahrtantritt noch einmal über seine Verbindung zu informieren. Nach Informationen der tagesschau haben mehr als 7.000 von insgesamt rund 20.000 Lokführern im aktuellen Tarifstreik ihre Arbeit niedergelegt.

Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen kurzfristige Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

GDL fordert 3,2 Prozent mehr Geld

Die Deutsche Bahn war am Freitag erneut daran gescheitert, die Streiks vor Gericht verbieten zu lassen . Sie forderte die GDL zu neuen Verhandlungen auf, während die Gewerkschaft ihrerseits ein verbessertes Angebot des Konzerns verlangt.

Die GDL fordert insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn hatte zum Streikbeginn ein neues Angebot vorgelegt, das den Forderungen der Gewerkschaft nahe kam, allerdings eine Laufzeit von 36 Monaten vorsieht. Die GDL lehnte dies ab.

Bahn scheitert vor Gericht Lokführer dürfen weiter streiken Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn kann vorerst weitergehen. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte eine einstweilige Verfügung ab, mit der die Bahn den Arbeitskampf stoppen wollte. Der Konzern kündigte Berufung an. Zum Artikel auf hr.de