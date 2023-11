Wegen des Streiks fuhr nur jeder fünfte Fernverkehrszug. Am Donnerstagabend sollte der Verkehr auch in Darmstadt nach und nach wieder anrollen.

Wegen des Streiks fuhr nur jeder fünfte Fernverkehrszug. Am Donnerstagabend sollte der Verkehr auch in Darmstadt nach und nach wieder anrollen. Bild © Imago Images

Der Bahnstreik ist offiziell beendet. Die Züge sollen nun nach und nach wieder rollen. Noch bis zum Freitag ist allerdings mit Beeinträchtigungen zu rechnen, es gilt ein Notfall-Fahrplan.

Videobeitrag Video Bahnstreik – Züge verkehren nach Notfallfahrplan Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Bahnreisende in Hessen müssen auch nach dem Ende des Bahnstreiks mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) ist seit Donnerstagabend um 18 Uhr zwar offiziell beendet. Der Notfahrplan der Bahn gilt aber über das Streik-Ende weiter, wie Bahn-Sprecher Achim Stauß im Vorfeld mitgeteilt hatte. "Unsere ganze Priorität liegt darauf, morgen an diesem wichtigen Freitag, den Verkehr wieder in Gang zu bringen."

Seit Mittwochabend gab es im Nah- und Fernverkehr wegen des bundesweiten Ausstands von Lokführern, Zugbegleitern, Werkstattbeschäftigten und Fahrdienstleitern massive Einschränkungen. Die Deutsche Bahn hatte Fahrgästen geraten, ihre Reise zu verschieben.

80 Prozent der Fernzüge ausgefallen

Auch zahlreiche Verbindungen in Hessen waren betroffen. Es galt ein stark ausgedünnter Fahrplan. Busse, sowie Straßenbahnen und U-Bahnen im öffentlichen Nahverkehr waren hingegen nicht von dem Warnstreik betroffen. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ließ auf den Linien U1, U2, U6 und U7 Drei-Wagen-Züge, also längere U-Bahnen als üblich, fahren.

Im Fernverkehr fuhr den Angaben der Bahn zufolge nur noch jeder fünfte Zug. Auch der Güterverkehr sei hart getroffen. Hunderte Züge mit teils zeitkritischen Waren seien im Rückstau. Diesen wolle man mit Sonderschichten schnell wieder auflösen.

RMV und NVV rechnen bis Freitag mit Ausfällen

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) waren Regionalzüge und S-Bahnen von dem Streik betroffen. Einige S-Bahn-Linien fuhren nur stündlich, auf anderen Strecken fielen Halte weg. Zahlreiche Regionalzüge verkehrten am Donnerstag bis 18 Uhr gar nicht. Auch am Abend sei weiterhin mit "Fahrplanabweichungen" zu rechnen, teilte der RMV zum Ende des Warnstreiks mit.

Laut einer Übersicht auf der Website der Deutschen Bahn bleiben die Regionallinien RE30, RB48, RB49 und RE60 bis Betriebsschluss komplett eingestellt. Auf anderen Linien sollten am Abend nur alle zwei oder drei Stunden Züge fahren, die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet weiterhin im Stundentakt.

Menschenleere Gleise am Darmstädter Hauptbahnhof. Bild © Imago Images

Auch im Norden Hessens spürten Fahrgäste die Auswirkungen des GDL-Streiks im Nahverkehr. Nach Angaben des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) waren insbesondere die von der Deutschen Bahn bedienten Züge betroffen. Auf sämtlichen Linien könne es noch bis zum Betriebsschluss zu Ausfällen kommen, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstagabend mit. Busse und Straßenbahnen fuhren nach Plan.

Zwei Stellwerke nicht besetzt

Bis 20 Uhr sei am Donnerstag außerdem kein Zugbetrieb zwischen Gießen und Herborn möglich aufgrund eines unbesetzten Stellwerks in Ehringshausen, so der RMV. Am frühen Donnerstagmorgen blieb nach Angaben einer Bahnsprecherin auch das Stellwerk in Frankfurt-West unbesetzt. Dies führte zu Ausfällen bei den S-Bahnlinien zwischen Frankfurt-Rödelheim und dem Frankfurter Hauptbahnhof.

Andere Bahnunternehmen wie die Hessische Landesbahn (HLB), Vlexx und Vias wurden dagegen nicht bestreikt. "Der Streik hat sich Gott sei Dank nicht bei uns ausgewirkt", sagte eine Sprecherin der HLB am Donnerstagmittag. Auch das Bahnunternehmen Vlexx fuhr am Donnerstag nach Angaben einer Sprecherin mit "wenigen Einschränkungen" nach regulärem Fahrplan.

Weitere Informationen Fahrgastrechte Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschoben mussten, können ihr Ticket nach Angaben der Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.



Daneben gelten die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte , sodass zum Beispiel auch eine Ticketerstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist. Ende der weiteren Informationen

Gewerkschaft will Arbeitszeitreduzierung

Mit dem Warnstreik verschärfte Gewerkschaftschef Claus Weselsky schon nach der ersten Verhandlungsrunde die Gangart in dem Tarifkonflikt. Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln erst seit vergangenem Donnerstag einen neuen Tarifvertrag.

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro. "Wir sind unserem Ziel hierbei schon ein ganzes Stück näher gerückt. Aber unsere Forderung ist auch, dass unsere Mitarbeiter generell entlastet werden. Das bezieht sich auch auf eine 35-Stunden-Woche", sagte der Bezirksvorsitzende der GDL Hessen-Thüringen-Mittelrein, Rudolf Schultheis, dem hr.

"Wir leisten seit vielen Jahren Mehrarbeit. Die Schichten werden länger und gleichzeitig auch härter. Der Krankenstand ist nicht nur so hoch, weil wir jetzt gerade eine Grippe oder eine unschöne Wetterlage haben. Die Mitarbeiter sind einfach überall überlastet", beklagte Schultheis. Die von der GDL geforderte Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich bezeichnete die Bahn unter Verweis auf den zusätzlichen Personalbedarf bereits als nicht umsetzbar.

Droht schon ein nächster Streik?

Wie es in dem Tarifkonflikt in den nächsten Tagen weiter geht, blieb offen. Die Bahn hatte die für diesen Donnerstag und Freitag angesetzte zweite Verhandlungsrunde nach der Warnstreikankündigung der GDL abgesagt. Das nächste Treffen ist für kommende Woche terminiert. Ob beide Seiten daran festhalten, war zunächst unklar.

Möglicherweise kommt es auch zu weiteren Warnstreiks. GDL-Chef Claus Weselsky schloss das am Donnerstag nicht aus - auch nicht rund um Weihnachten. Bislang habe die GDL nie an Weihnachten gestreikt, "aber ich lasse mich da nicht auf einen Tag festlegen", stellte Weselsky klar.