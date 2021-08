Der Streik der Lokführer hat in Hessen am Mittwoch zu massiven Einschränkungen im Berufsverkehr geführt. In Frankfurt strandeten erste Reisende bereits in der Nacht. Eine Übersicht.

Eine Mischung aus gähnender Leere und Verzweiflung, dieses Bild herrscht am ersten Streikmorgen am Kasseler ICE-Bahnhof vor. Denn die Lokführergewerkschaft GDL hat zum Streik aufgerufen - und rund drei Viertel aller Fernzüge der Deutschen Bahn sind deswegen am Mittwoch und Donnerstag gestrichen. Auch die meisten S- und Regionalbahnen fallen aus. Diejenigen, die trotz des Streiks zum Kasseler Bahnhof gekommen sind, versuchen Alternativen zu finden.

Verständnis für Streik, weniger für kurzen Vorlauf

Auch in Frankfurt strandeten erste Menschen bereits zum Beginn des Arbeitskampfs in der Nacht am Hauptbahnhof. Am Morgen zeigten dort dennoch viele Verständnis für den Streik - nicht aber für den kurzen Vorlauf, mit dem er angekündigt wurde. Das große Chaos blieb an Hessens meistbefahrenen Bahnhof am Morgen aber aus.

Das, so die Befürchtung, könnte später am Flughafen anders aussehen. Dort werden viele Urlaubsrückkehrer erwartet.

Fast alle S- und Regionalbahnen fallen aus

Dreiviertel aller Fernzüge fallen heute aus.

Im Rhein-Main-Gebiet sind nahezu alle S- und Regionalbahnen betroffen, wie der RMV mitteilte. Die S7 und S9 sollen überhaupt nicht fahren, andere S-Bahnen verkehren stündlich, ebenso wie einige Regionalzüge.

Weiter wie gewohnt fahren dagegen sind die Verbindungen der Hessischen Landesbahn, Vias und Cantus. In Frankfurt fahren die U-Bahnen außerdem mit mehr Waggons. Auch in Nordhessen fallen zahlreiche Verbindungen aus. Die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) teilte allerdings mit: Die Regiotrams in Kassel fahren planmäßig.

Bahn: Alternativen alle zwei Stunden

"Pendler müssen sich auf massive Wartezeiten einstellen", sagte eine Bahn-Sprecherin. Der Ersatzfahrplan sei angelaufen, aber der Zugverkehr sei sehr, sehr stark beeinträchtigt. Im Regionalverkehr solle es stündliche bis zweistündliche Angebote geben.

Eine Übersicht bietet die Deutschen Bahn auf ihrer Website . Enden soll der Arbeitskampf vorerst am Freitag um 2 Uhr morgens.

GDL rief kurzfristig zum Streik auf

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hatte nach einer Urabstimmung ihre Mitglieder im Bahnkonzern nur einen Tag vor Streikbeginn, am Dienstag, zum Arbeitskampf aufgerufen. Nach dem Start des Streiks im Güterverkehr am Dienstagabend, wird seit Mittwochmorgen der Fern- und Regionalverkehr für 48 Stunden bundesweit bestreikt.

Bei der Urabstimmung hatten 95 Prozent der teilnehmenden GDL-Mitglieder für einen Arbeitskampf gestimmt. Damit wurde die notwendige Zustimmung von 75 Prozent weit übertroffen. Die Lokführer verlangen eine Corona-Prämie von 600 Euro und Einkommenssteigerungen von insgesamt 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten.