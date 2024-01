Leere am Kasseler Bahnhof Wilhelmshöhe an diesem Mittwochmorgen

Leere am Kasseler Bahnhof Wilhelmshöhe an diesem Mittwochmorgen Bild © Stefanie Küster (hr)

Der Streik der Lokführer führt auch am Donnerstag in Hessen zu erheblichen Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr. Im Rhein-Main-Gebiet entfallen viele S-Bahnen. In Weilburg sorgt zudem ein unbesetztes Stellwerk weiter für Ausfälle.

Videobeitrag Video Bahnstreik begonnen: Betroffene berichten Video Bild © hs Ende des Videobeitrags

Der deutschlandweite Lokführerstreik im Personenverkehr sorgt auch am Donnerstag für große Einschränkungen im Fern- und regionalen Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn bat alle Reisenden, sich vor einer Fahrt über Zugausfälle und Verspätungen zu informieren.

Bereits seit Dienstagabend gegen 18 Uhr bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL den Güterverkehr, am Mittwochmorgen um 2 Uhr wurde der Streik auf den Personenverkehr ausgeweitet. Enden soll er am Freitagabend um 18 Uhr. Aller Voraussicht nach dürfte der Zugverkehr aber erst ab Samstagmorgen wieder wie gewohnt laufen.

GDL spricht von hoher Beteiligung

Es ist bereits der fünfte Streik bei der Deutschen Bahn in den vergangenen neun Monaten - und der erste mehrtägige Arbeitskampf in der laufenden Tarifrunde.

Die GDL sprach am Mittwoch von einer hohen Streikbeteiligung. Der Vorsitzende Claus Weselsky kündigte im ZDF-Morgenmagazin neue Streiks an, sollte bis zum Streikende kein neues Angebot von der Bahn vorliegen.

Stellwerk-Probleme in Weilburg

Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind die Beschäftigten der Deutschen Bahn sowie des Eisenbahnunternehmens Transdev, hauptsächlich Lokführer und das Zugpersonal. Auch die bei der GDL organisierten Fahrdienstleiter, die den Zugverkehr an den Stellwerken bundesweit koordinieren, sind zum Warnstreik aufgerufen.

Tatsächlich bleibt für die Dauer des Streiks ein Stellwerk bei Weilburg (Limburg-Weilburg) im morgendlichen Zugverkehr unbesetzt - allerdings nicht wegen des Streiks, sondern wegen eines erhöhten Krankenstands, wie die Bahn mitteilte . Das führt auch am Donnerstag zu Ausfällen auf der Linie RB45 zwischen Koblenz und Gießen.

Laut Bahn kommt es bis Freitag zu Ausfällen. Ab 14 Uhr sei das Stellwerk täglich wieder besetzt. Zwischen Limburg und Gießen wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch dort könne es zu Fahrplanabweichungen und -ausfällen kommen.

Folgende Verbindungen sind voraussichtlich vom Streik betroffen

Die Bahn bietet an den drei Streiktagen einen Notfahrplan an. Fahrgäste müssen sich trotzdem auf erhebliche Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. 80 Prozent des sonst üblichen Fernverkehrsangebots fallen laut dem bundeseigenen Konzern aus.

Im Rhein-Main-Gebiet fahren die S-Bahnen auf den Linien 1, 2 und 8 zu unregelmäßigen Arbeitszeiten, die Linien S4, 5, 6 und 9 entfallen. Die Linie S3 verkehrt bis 14 Uhr nur zwischen Frankfurt Süd und Bad Soden, danach zu unregelmäßigen Abfahrtszeiten.

Laut Notfahrplan der Bahn wird der Betrieb auf einigen Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien eingestellt, andere verkehren nur im Zwei-Stunden-Takt.

Im Gebiet des RMV gelten folgende Einschränkungen :

RE5 zwischen Bebra und Frankfurt entfällt

RB11, 12, 15 und 16 (Taunusnetz) entfällt

RE16 zwischen Frankfurt und Friedberg

RE20 entfällt zwischen Frankfurt und Limburg

RB22 verkehrt zwischen Frankfurt und Limburg nur im 2-Stunden-Takt

RE30 verkehrt zwischen Frankfurt und Marburg im 2-Stunden-Takt

RB34 fällt aus zwischen Frankfurt und Bad Vilbel, einzelne Züge verkehren im 2-Stunden-Takt

RB48 fällt aus zwischen Frankfurt und Nidda

RE50 entfällt zwischen Frankfurt und Hanau und verkehrt stündlich zwischen Hanau und Fulda

RB51 entfällt zwischen Frankfurt und Wächtersbach

RE60 verkehrt im Stundentakt zwischen Frankfurt und Mannheim (Riedbahn)

RB61 entfällt zwischen Frankfurt und Dieburg

RB67 und 68 entfällt zwischen Frankfurt und Heidelberg

RE70 entfällt baubedingt zwischen Frankfurt und Mannheim (Riedbahn). Die Ersatzbusse verkehren planmäßig, aufgrund der Bauernproteste oder durch erhöhtes Verkehrsaufkommen kann es im Busverkehr aber zu Einschränkungen kommen.

Die Linien von VIAS, Vlexx, Cantus-Bahn und Hessischer Landesbahn (HLB) werden laut RMV nicht bestreikt. Es sei aber möglich, dass sich Fahrdienstler auf von der HLB genutzten Strecken am Streik beteiligen. Welche Strecken betroffen sein werden, lasse sich vorab leider nicht vorhersehen. Die U-Bahnen, Straßenbahnen und Buslinien im Stadtgebiet von Frankfurt sind demnach ebenfalls nicht betroffen.

Im Gebiet des NVV entfallen:

RE2 zwischen Kassel und Erfurt

RE30 zwischen Kassel und Frankfurt

RE50 zwischen Bebra und Frankfurt

RB4 zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Korbach nur im 2-Stunden-Takt

RB38 zwischen Kassel und Treysa entfällt teilweise

RB39 zwischen Kassel und Bad Wildungen entfällt teilweise

RB81 zwischen Bodenfelde und Nordhausen

RB85 zwischen Bad Karlshafen und Göttingen

RB94 zwischen Marburg und Erndtebrück nur im 4-Stunden-Takt, ein Ersatzverkehr ist eingerichtet

RE97 und RB97 zwischen Marburg und Brilon Stadt fahren nur unregelmäßig. Einzelne Züge werden durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

Bus- und Tramlinien sind laut NVV nicht von dem Streik betroffen.

Im Bereich des VRN entfallen:

S9 zwischen Mannheim und Groß-Rohrheim

RE4 zwischen Frankfurt und Karlsruhe

RE14 zwischen Frankfurt und Mannheim

RB23 zwischen Mayen und Limburg

RE25 zwischen Koblenz und Gießen

RB62 zwischen Worms und Biblis

RB63 zwischen Worms und Bensheim nur im 2-Stunden-Takt

Bahn hebt Zugbindung auf

Fahrgäste sind dazu aufgerufen, auf Züge anderer Verkehrsunternehmen auszuweichen oder nicht notwendige Reisen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Die Zugbindung sei aufgehoben, teilte die Bahn mit.

Bereits gekaufte Tickets können demnach kostenfrei storniert oder zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Fällt der gebuchte Zug aus, ist laut Bahn auch eine komplette Ticketerstattung möglich. Die Verbraucherzentrale Hessen rät, sich bei Ausfällen oder Verspätungen auf den Internetseiten der Bahn über Kulanzregelungen und Fahrgastrechte zu informieren.

Zuletzt keine Verhandlungen zwischen GDL und Bahn

In der aktuellen Tarifrunde geht es vor allem um eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Außerdem fordert die Gewerkschaft 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie.

Audiobeitrag Audio Bahnstreik hat begonnen Audio Leere am Kasseler Bahnhof Wilhelmshöhe an diesem Mittwochmorgen Bild © Stefanie Küster (hr) Ende des Audiobeitrags

Die Bahn hatte elf Prozent höhere Entgelte bei einer Laufzeit von 32 Monaten angeboten sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Die Forderung nach einer gesenkten Arbeitszeit hatte sie zuletzt rigoros abgelehnt.

GDL-Chef Claus Weselsky erklärte die Verhandlungen daher für gescheitert und kritisierte, dass keine Kompromisse zu finden seien. Seit mehreren Wochen wurde offiziell nicht mehr verhandelt. Daran änderte auch ein vergangene Woche von der Bahn präsentiertes Angebot nichts, das ein Modell für eine 35-Stunden-Woche bei Lohnabstrichen vorsieht.

Gerichte erlaubten GDL-Streik

Sowohl Transdev als auch die Deutsche Bahn haben erfolglos versucht, die Streiks per einstweiliger Verfügung gerichtlich zu stoppen. Das Arbeitsgericht Frankfurt wies am Montagabend entsprechende Anträge ab, am Dienstagabend wies das Hessische Landesarbeitsgericht eine Berufung der Bahn zurück.