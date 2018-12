Volle Bahnsteige am Hauptbahnhof Frankfurt

Bahnreisende müssen ab Montagmorgen wegen eines Warnstreiks mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Welche Züge und Regionen besonders betroffen sind, ist noch unklar. Nach ersten Informationen könnte es auch ICE-Reisende zwischen Frankfurt und Köln treffen.

Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist laut Bahn bereits am Montag mit Warnstreiks zu rechnen. Wie die Bahn am Sonntag auf ihrer Internetseite mitteilte , geht sie davon aus, dass es am Montag wegen eines Warnstreiks zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr kommen werde.

Auch ICE-Schnellstrecke Frankfurt-Köln möglicherweise betroffen

Wo genau gestreikt wird, war bis Sonntagmittag unklar. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr aus Gewerkschaftskreisen, dass ab Montagmorgen bundesweit der Bahnverkehr betroffen sei. Es gehe sowohl um S-Bahnen als auch um den Regional- und Fernverkehr. Es würden aber Schwerpunkte in einzelnen Regionen gesetzt.

Nach Angaben der Bahn wurde ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen für den Vormittag angekündigt. Er habe voraussichtlich überregionale Auswirkungen. Unter anderem betroffen sein könnten ICE-Pendler auf der Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln. Aus Kreisen der EVG hieß es laut Nachrichtenagentur dpa, vor allem in Stellwerken und Werkstätten solle ab 5.30 Uhr die Arbeit niedergelegt werden.

Für betroffene Bahnreisende werde die Tages- und Zugbindung aufgehoben, die Tickets könnten bereits am Sonntag genutzt werden. Außerdem könnten Kunden von ihrer Reise zurücktreten.

Bahn: "Völlig überflüssige Eskalation"

Die EVG hatte nach dem Abbruch ihrer Tarifgespräche mit dem Bahn-Management am Samstagmorgen Warnstreiks von Beschäftigten ausgerufen, nähere Details aber bisher nicht bekanntgegeben. Die Bahn sprach von einer "völlig überflüssigen Eskalation".

Auch die Lokführergewerkschaft GDL verhandelt mit der Bahn über einen neuen Tarifvertrag. Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines 2016 vereinbarten Wahlmodells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können. Insgesamt geht es um rund 160.000 Beschäftigte.

