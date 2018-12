Bahnreisende müssen ab Montagfrüh auch in Hessen wegen eines Warnstreiks mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Betroffen sind S-Bahnen, Regional- und Fernzüge. Wo genau, ist noch unklar.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rief ihre Mitglieder für Montagmorgen zu einem bundesweiten Warnstreik bei der Deutschen Bahn auf. Sie sollten zwischen 5 und 9 Uhr die Arbeit niederlegen, wie die EVG am Sonntag mitteilte.

Wo genau gestreikt wird, war zunächst unklar. Am Sonntagabend um 19.30 Uhr wollte Gewerkschafterin Regina Rusch-Ziemba in Berlin ein Statement abgeben.

Ein EVG-Sprecher hatte der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, der Ausstand werde sowohl S-Bahnen, Regional- und Fernverkehr sowie die Güterbahn betreffen. Die Auswirkungen würden sich weit in den Tag hineinziehen. Regionale Schwerpunkte könne er nicht nennen. Aus Kreisen der EVG hieß es laut Nachrichtenagentur dpa, vor allem in Stellwerken und Werkstätten solle die Arbeit niedergelegt werden.

Auch ICE-Schnellstrecke Frankfurt-Köln möglicherweise betroffen

Die Deutsche Bahn informierte am Sonntag auf ihrer Internetseite ihre Kunden über den drohenden Warnstreik. Sie berichtete zunächst von einem Streik-Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen mit voraussichtlich überregionalen Auswirkungen. Damit könnten unter anderem ICE-Pendler auf der Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln betroffen sein.

Später verzichtete die Bahn auf diese Information und teilte mit, die Warnstreiks würden den Zugverkehr voraussichtlich bundesweit stark beeinträchtigen. Mit Störungen sei auch nach dem Ende der Warnstreiks über Stunden zu rechnen.

Für betroffene Bahnreisende werde die Tages- und Zugbindung aufgehoben, die Tickets könnten bereits am Sonntag genutzt werden. Außerdem könnten Kunden von ihrer Reise zurücktreten. Die Bahn kündigte an, am Montag ihr Personal für die Betreuung der Reisenden in den Bahnhöfen und bei der telefonischen Auskunft zu verstärken. Die Bahn schaltete eine kostenfreie telefonische Sonderhotline: 08000/996633.

Weitere Informationen Informationen für Bahnkunden kostenfreie Sonderhotline der Bahn: 08000/996633

Streik-Infos der Bahn im Internet: bahn.de/aktuell Ende der weiteren Informationen

Bahn: "Völlig überflüssige Eskalation"

Die EVG hatte nach dem Abbruch ihrer Tarifgespräche mit dem Bahn-Management am Samstagmorgen Warnstreiks von Beschäftigten ausgerufen, nähere Details aber bisher nicht bekanntgegeben. Die Bahn sprach von einer "völlig überflüssigen Eskalation". Sie forderte die EVG auf, unverzüglich die Streiks auszusetzen und weiter zu verhandeln.

Auch die Lokführergewerkschaft GDL verhandelt mit der Bahn über einen neuen Tarifvertrag. Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines 2016 vereinbarten Wahlmodells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können. Insgesamt geht es um rund 160.000 Beschäftigte.

Weitere Informationen Fahrplanwechsel in Hessen Das ändert sich im Nahverkehr ab Sonntag Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 09.12.2018, 14.00 Uhr