Die Stadt Frankfurt baut das Waldstadion aus, auf rund 60.000 Plätze. Das wird teurer als gedacht. Deshalb pumpt die Stadt frisches Geld in die Stadiongesellschaft. Eintracht Frankfurt profitiert zwar vom Ausbau, wird aber erstmal nicht an den Mehrkosten beteiligt.

In Katar rollt der Ball, im heimischen Waldstadion in Frankfurt drehen sich die Kräne. Die städtische Sportpark Stadion Frankfurt GmbH (SSF) nutzt die WM-Pause, um das Stadion auszubauen. Im "Deutsche Bank Park", wie das Stadion derzeit wegen seines Namenssponsors heißt, entstehen rund 13.000 neue Stehplätze auf der Nordwesttribüne, die Gesamtkapazität steigt auf rund 60.000 Zuschauer.

Der Ausbau sollte ursprünglich zehn Millionen Euro kosten, wird nun aber nach Angaben der Stadt teurer. Die Stadiongesellschaft SSF habe die Kosten aus dem laufenden Geschäft nicht mehr stemmen können. Auch deshalb bekommt sie nun laut einem Beschluss des Stadtparlaments von Ende September zwölf Millionen Euro frisches Kapital von der Stadt, der die Stadiongesellschaft zu 100 Prozent gehört. Wie viel von dieser Finanzspritze in das Waldstadion fließt, ist nicht bekannt, die Gesellschaft betreibt noch andere, kleinere Sportstätten in Frankfurt.

"Zeitnahe Auszahlung unerlässlich"

Wie ernst die Lage bei der SSF war, geht aus einer Parlamentsvorlage hervor. Darin heißt es: "Ein rascher Beschluss der Kapitalerhöhung und eine zeitnahe Auszahlung" seien unerlässlich. Denn die Baufirmen würde hohe Rechnungen stellen und wollten Abschlagszahlungen haben.

Nach dem Beschluss im September kann nun die gesamte Summe an die Stadiongesellschaft überwiesen werden. Zunächst war noch die Hälfte des Geldes, sechs Millionen Euro, für die DomRömer GmbH eingeplant. Das ist die städtische Gesellschaft, die sich um die neue Frankfurter Altstadt kümmert. Nun ist klar, dass die ganze Summe ins Stadion fließen kann, weil die Landesregierung den gesamten Frankfurter Haushalt inzwischen genehmigt hat.

Gesamtkosten noch unbekannt

Wie hoch genau die Mehrkosten beim Stadionausbau sind, kann die Stadt auch auf mehrfache hr-Nachfrage hin nicht beziffern. Die Baufirmen stellten immer erst dann ihre Rechnungen, wenn sie fertig seien, so Sportdezernent Mike Josef (SPD). Deshalb sei noch keine Gesamtsumme zu ermitteln. Der Ausbau soll nächstes Jahr fertig abgeschlossen werden. Aber laut Josef zeichnet sich schon ab: Der bislang angepeilte Rahmen von zehn bis 13 Millionen Euro wird wohl gesprengt, die Baukosten steigen derzeit immens, auch wegen der hohen Inflation.

Die Eintracht zahlt nicht, profitiert aber

Die Frankfurter Eintracht muss das zunächst nicht kümmern, denn das Stadion gehört der Stadt, der Verein ist nur der Betreiber. Und für den Ausbau zahlt die Eigentümerin, so ist es im Betreibervertrag mit der Eintracht geregelt. In diesem Vertrag ist zwar noch von zehn Millionen Euro Ausbaukosten die Rede. Aber egal, wie teuer es am Ende wird – der Ausbau geht aufs Konto der Stadt.

Profitieren wird dagegen in erster Linie der Klub. Der kann mehr Tickets als bisher verkaufen – wenn auch vergleichsweise günstige Stehplatzkarten. Und die Eintracht kann das Stadion noch lukrativer vermarkten, etwa für Konzerte. Wenn die Eintracht die Arena untervermietet – zum Beispiel an Bands wie Coldplay oder Ed Sheeran – dann hängen die Einnahmen auch von der Zahl der Konzertbesucher ab. Schon der vergangene Sommer mit mehr als zehn großen Stadionkonzerten hat die Eintracht-Kasse kräftig klingeln lassen.

Dem Verein im Gegenzug die Miete zu erhöhen – das ist derzeit für Sportdezernent Josef, der für die SPD zur OB-Wahl antritt, nach eigenen Angaben kein Thema. Dabei ist das im Betreibervertrag mit der Eintracht ausdrücklich vorgesehen. Im Falle einer "außerordentlichen Inflation" seien beide Seiten verpflichtet, die Miete neu zu fixieren – so wurde es vor zwei Jahren dem Stadtparlament gegenüber dargestellt.

Erleben wir gerade eine "außerordentliche Inflation"?

Ist eine Inflation von derzeit rund zehn Prozent als "außerordentlich" einzustufen? Sportdezernent Josef will das nun klären, wie er im Gespräch mit hr-Reportern ankündigt. Er werde die damaligen Vertragsunterzeichner fragen, wie sie die Formulierung gemeint hätten. Den Vertrag mit der Eintracht hatten 2020 noch Josefs Amtsvorgänger Markus Frank (CDU) sowie auf Eintracht-Seite Vorstandssprecher Axel Hellmann unterzeichnet.

Die Eintracht ihrerseits hält sich bedeckt. Die hr-Anfrage, ob sie eine Mieterhöhung für angemessen hält, hat der Klub bisher nicht beantwortet. Zuletzt hatte die Eintracht eine finanzielle Durststrecke, weil wegen Corona weniger Zuschauer ins Stadion gekommen waren. Die Stadt griff deshalb dem Verein mit Millionennachlässen bei der Stadionmiete unter die Arme. Wie hoch diese Nachlässe waren, teilte die Stadt nicht mit. Diese Durststrecke ist nun aber vorbei, es winken Millionen-Einnahmen in der Champions-League.