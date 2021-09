Bald Pakete an U-Bahnstationen

Leicht erreichbar für Pendler und Boten Bald Pakete an U-Bahnstationen

Die Post will an ausgewählten U-Bahnstationen in Frankfurt neue Paketstationen aufstellen.

Diese sind laut VGF sowohl für Pendler als auch für Paketboten leicht zu erreichen. Eine erste Paketstation soll an der Station Heddernheim im November in Betrieb gehen. Weitere Standorte seien die Stationen Niederursel und Wiesenau sowie Oberursel.