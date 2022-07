Wegen eines Warnstreiks von Geldboten könnte Bargeld an Bankautomaten in Hessen stellenweise zur Mangelware werden.

Die Arbeitsniederlegungen hätten wie geplant begonnen, sagte der Streikleiter der Gewerkschaft Verdi am Montag. Mit Beginn der Frühschicht habe die überwiegende Zahl der Beschäftigten einer Firma in Neu-Isenburg ihre Arbeit niedergelegt. Der Schwerpunkt liege außerdem auf einem Unternehmen in Linden (Gießen). Spontan schlossen sich laut Gewerkschaft auch Geldboten aus Frankfurt an.